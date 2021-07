Sœur Sourire sur Arte : le réalisateur a initialement refusé de mettre en scène le biopic

Cécile de France, Sœur Sourire, Stijn Coninx à la réalisation… Sur le papier, le biopic « Sœur Sourire » sentait très bon la Belgique. Cependant, le film a mis énormément de temps à voir le jour. La faute à un réalisateur qui refusait l'angle initial proposé pour le long-métrage.

Soeur Sourire : Dominique nique nique

Voilà une femme qui semble avoir vécu trois vies. En effet, Jeanine Deckers entre dans les ordres en 1959, devenant ainsi sœur Luc-Gabriel. Toutefois, la nonne a également la musique dans le sang. Par conséquent, à la manière d’un synopsis de Sister Act, ses supérieurs décident de lui faire enregistrer un disque. Seule condition : ni son nom ni son image ne doivent apparaître sur les pochettes de disques. Son nom de scène sera donc Sœur Sourire. Le succès arrive par la suite très rapidement avec notamment le morceau Dominique qui se classera numéro 1 aux Etats-Unis, et auquel American Horror Story lui rend d'ailleurs hommage dans toute sa saison 2.

Criblé de dettes à partir du milieu des années 70, Jeanine sombre dans la dépression et l’alcool, avant de tragiquement se suicider le 29 mars 1985. Une vie à 100 à l’heure donc, qui méritait bien un second biopic sur la vie de cette femme (le premier est américain, et a vu le jour en 1966)

Sorti en 2009, Sœur Sourire retrace donc la vie de cette artiste extraordinaire. Le rôle est tenu par Cécile de France, qui s’est énormément impliquée dans le projet du film. En effet, elle s’est chargée de la réécriture des dialogues, a rajouté des scènes plus brutales concernant le personnage, et a même pris des cours de chant et de guitare pendant cinq mois.

Le réalisateur Stijn Coninx a souvent répété dans ses interviews que le film n’aurait pas vu le jour si Cécile de France n’avait pas voulu y participer. Toutefois, l’idée même du biopic n’aurait pas existé si un fan de la chanteuse ne s’était pas exprimé. En effet, quelques années après la mort de Sœur Sourire, ce dernier contacte le réalisateur pour mettre en scène le film.

Seulement Coninx refuse, car le biopic semblait tourner uniquement autour des problèmes de dettes de Sœur Sourire, ainsi que de sa dépression. Malgré de nombreuses tentatives, le metteur en scène refusera toujours de réaliser ce biopic exclusivement sous cet angle. Jusqu’au jour où en 2003, le producteur Jan van Raemdonck le relance et lui propose de de retoucher lui-même le scénario. Par la suite, Coninx a pu compter sur la participation de Cécile de France qui souhaitait incarner Sœur Sourire depuis de nombreuses années.