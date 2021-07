Space Jam sur TMC : saviez-vous que le film est adapté d'une publicité ?

"Space Jam" est devenu au fil du temps un film culte. Alors qu'un deuxième opus sort plus de vingt ans après, c'est l'occasion de revenir sur le film original. Mais saviez-vous que "Space Jam" est adapté d'une publicité ?

Space Jam : un film compliqué

En 1997, Space Jam sort dans les salles obscures. Réalisé par Joe Pytka, le long-métrage raconte comment le basketteur Michael Jordan, est chargé d’entraîner et d’aider les Looney Tunes à gagner un match de basket contre une horde d’extraterrestres belliqueux. Également porté par Bill Murray, le film s’est avéré être un succès modéré pour la Warner avec plus de 230 millions de dollars de recettes. Mais la firme s’est rattrapée avec les produits dérivés puisque les recettes des ventes sur les figurines, les vêtements, et autres produits en tout genre s’élèvent à plus de 1,2 milliard de dollars.

Space Jam ©Warner Bros Pictures

Le début de Space Jam s’inspire de la carrière de Michael Jordan. En effet, le tournage du film a été lancé alors que le sportif faisait son grand retour en NBA, après plus d’un an et demi hors des parquets. Pendant cette période, le basketteur est devenu joueur de baseball. Une anecdote dont Joe Pytka s’est emparé. Puis le film s’est fait, lors d’une production parfois compliquée puisque Michael Jordan devait en parallèle reprendre sa carrière de basketteur. Le réalisateur Spike Lee aurait d'ailleurs donné un coup de main à Joe Pytka dans le dos de la Warner.

Enfin, Space Jam est réputé pour avoir démocratisé l’utilisation des fonds verts à Hollywood. Mais parmi toutes ces anecdotes, il y en a une qui a retenu davantage notre attention.

Tout est parti d’une publicité

Initialement, le projet Space Jam était une simple publicité. En effet, en 1992, la Warner et Nike s’associent pour faire une pub pour promouvoir les Air Jordan. Ce court clip mettait en scène Bugs Bunny et le meneur des Bulls. La publicité en question devient un véritable succès, et la campagne marketing est un triomphe. La marque Swhoosh répète alors l’expérience l’année suivante, pour une pub à l’occasion du SuperBowl.

Cette fois, le célèbre lapin est envoyé dans l’espace avec Michael Jordan pour affronter une équipe d’extraterrestres. Elue meilleure publicité de l’événement, le court-métrage donne alors envie à David Falk, l’agent du basketteur, d’en faire un film. L’agent propose alors à Michael Jordan et à la Warner de développer l’idée sous la forme d’un long-métrage. Ainsi, Nike et Warner se lancent dans la production de Space Jam.

Malheureusement, personne en interne ne croit réellement au projet. Joe Pytka, qui avait alors mis en scène les deux publicités ne croit pas du tout à cette idée, et prédit même à Space Jam un bide intergalactique. Paradoxalement, c’est lui qui a fini par hériter de la mise en scène du film, après l’insistance de la Warner. Finalement, le cinéaste a remodelé l’histoire du studio, et a mis en scène un film d’animation qui est devenu culte au cours du temps. Plus de 20 ans après, Space Jam : Nouvelle ère sort enfin au cinéma, avec, cette fois, le basketteur LeBron James.