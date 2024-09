Ce soir à la TV : ce film classé parmi "les plus mauvais de l'histoire" fait toujours honte à son actrice

Suite à l'immense succès de "Speed" en 1994, la 20th Century Fox met en chantier sa suite, "Speed 2", avec Sandra Bullock mais sans Keanu Reeves, sur un paquebot de croisière. Un film que l'actrice regrette profondément, et qui est perçu par la presse et le public comme un des pires de l'histoire du cinéma...

Speed 2, la pire suite jamais réalisée ?

Sandra Bullock n'en a jamais fait mystère : elle n'aime pas Speed 2, suite d'un de ses plus grands succès, et l'a toujours dit. Devenue une star mondiale aux côtés de Keanu Reeves dans l'immense carton du cinéma d'action Speed en 1994, elle se laisse convaincre en 1997 qu'il serait bon d'en faire un autre, avec le même réalisateur aux commandes, Jan de Bont.

Pourtant, la fin de Speed était bien plus fermée qu'ouverte, avec une aventure explosive terminée, une menace terroriste écartée et un joli couple formé. Mais la 20th Century Fox, avec Speed qui a rapporté plus de 350 millions de dollars dans le monde pour un budget de production aux alentours des 35 millions, va trouver un moyen d'y donner une suite.

Speed 2 ©20th Century Fox

Seulement, rien ne fonctionne. Keanu Reeves refuse de reprendre son rôle de Jack Traven. En effet, il ne croit pas une seule seconde à l'idée de reprendre le même concept avec un paquebot de croisière, dont la lenteur lui apparaît logiquement très contradictoire. Jason Patric est alors recruté pour incarner un personnage semblable, membre lui aussi du SWAT de Los Angeles. Mais, de l'avis général, ce casting est une erreur. Rien ne va dans Speed 2, dont le scénario est très faible et le suspense inexistant. En effet, comment rendre l'urgence, la vitesse et le danger du premier film alors qu'on se trouve ici sur un paquebot en pleine mer ?

Si Willem Dafoe fait tout ce qu'il peut pour incarner un méchant plutôt convaincant, c'est bien trop peu pour éviter au film une catastrophe critique et financière.

"Je suis toujours gênée d'avoir joué dedans"

Dans une interview accordée à Toofab en 2022, Sandra Bullock est revenue sur Speed 2. Et a alors déclaré sans retenue combien elle était gênée et regrettait d'y avoir participé.

Il y a un film que personne n'est venu voir, et je suis toujours gênée d'avoir joué dedans, c'est "Speed 2". Je l'ai beaucoup dit. Le film n'a aucun sens. Le bateau est lent. Il avance lentement vers une île. (...) Celui-ci, j'aurais souhaité ne jamais le faire.

En 1998, dans un article de The Vancouver Sun, l'actrice déclarait déjà qu'elle avait su que le film serait "un gros échec", dès son visionnage du montage final. Consécration ultime pour ce grand raté de Jan de Bont, après avoir été nommé à 8 Razzie Awards en 1998, Speed 2 est classé en 2006 24e des 50 plus mauvais films de l'histoire par le magazine de référence Empire...