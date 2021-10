Spider-Man Homecoming sur TMC : pourquoi avoir choisi le Vautour comme principal antagoniste ?

En 2017, Marvel Studios choisit de rebooter une nouvelle fois la franchise Spider-Man. Cette fois, c'est le jeune Tom Holland qui entre dans le costume de l'homme araignée. Il doit affronter l'un de ses pires ennemis : le Vautour. Mais au fait, pourquoi avoir choisi spécifiquement cet antagoniste ?

Spider-Man - Homecoming : troisième saga

Après la trilogie de Sam Raimi et les deux films portés par Andrew Garfield, Marvel Studios et Sony s'associent pour offrir aux fans une troisième saga de l'homme araignée. Pour l'occasion, ils choisissent Jon Watts pour mettre en scène Spider-Man : Homecoming et le jeune Tom Holland pour endosser le costume du Tisseur. Le film permet ainsi d'introduire Peter Parker dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Cette troisième version contemporaine du tisseur séduit les fans et la presse. Côté box-office, le long-métrage rapporte plus de 880 millions de dollars de recettes.

Pourquoi le Vautour ?

Pour affronter Peter Parker, Jon Watts choisi un méchant bien connu des lecteurs de comics. En effet, le cinéaste met en scène le Vautour pour affronter Spidey. Pour l'occasion, c'est le comédien Michael Keaton qui est sélectionné pour porter le personnage à l'écran. Mais le choix du Vautour n'a rien d'anodin. Lors de la sortie du film, Jon Watts a expliqué à Comicbook les raisons qui l'ont poussé à prendre le Vautour comme antagoniste principal :

Nous voulions revenir aux origines de ce qui rend Spider-Man et Peter Parker si uniques. Et c'est pour cela que nous avons insisté sur l'idée qu'il s'agit d'un gamin. Il est au lycée dans un univers complètement fou. Il doit aussi garder un secret, ce que beaucoup d'autres personnages de l'univers cinématographique Marvel n'ont pas à faire. Le Vautour est le premier super-vilain que Spider-Man combat dans le second tome "Amazing Spider-Man" après le Caméléon, donc ça nous semblait la bonne chose à faire, de retrouver ses racines de cette façon.

Le Vautour (Michael Keaton) - Spider-Man : Homecoming ©Marvel Studios / Sony Pictures

En plus de cet hommage aux comics, le choix du Vautour est une réponse au quatrième film avorté de Sam Raimi. En effet, initialement, Sam Raimi devait mettre en scène un Spider-Man 4 qui aurait vu l'apparition du Vautour comme principal ennemi de Peter Parker. L'acteur John Malkovich devait même incarner le personnage. Mais le film ne s'est jamais fait, et Marvel Studios a ainsi décidé de recycler l'idée.

Évidemment, la production de Spider-Man : Homecoming a fait en sorte de moderniser le Vautour pour qu'il ait un aspect plus moderne. Notamment via l’esthétique de son costume comme le raconte Eric Hauserman Carroll, l'un des producteurs du film :

Dans les comics, le Vautour portait traditionnellement un costume très caricatural avec des ailes semblables à celles d’un oiseau. Nous avons donc choisi de prendre un peu de recul et d’étudier d’autres personnages volants pour le différencier et le rendre plus effrayant et plus dangereux. Nous avons étudié le Faucon, qui est un autre personnage volant de l’univers cinématographique Marvel. Mais contrairement à lui, le Vautour ne se contente pas de passer un sac à dos dont sortent des ailes. L’envergure de son costume atteint près de 11 mètres. Il s’apparente davantage à un mini engin spatial, à des ailes d’avion dans lequel il s’intègre, qu’à un jetpack, un réacteur dorsal ou à une paire d’ailes qui s’enfilent.

Le Vautour dans les comics

Dans les comics, Adrian Toomes, alias le Vautour, est inventé en 1963 par Stan Lee et Steve Ditko. Ingénieur en électronique, il se retrouve rapidement ruiné lorsque son associé sans scrupules le trahit et prend le contrôle de son entreprise. Pour se venger, Toomes utilise l'une de ses dernières inventions : un harnais électromagnétique volant. Galvanisé par ses nouvelles capacités, Adrian Toomes devient rapidement un criminel professionnel et prend le pseudonyme du Vautour.

Le Vautour ©Marvel Comics

Ennemi récurrent de Spider-Man, le Vautour a eu de nombreuses aventures. Il a notamment été membre des Sinister Six à plusieurs reprises. Il a également eu un cancer en phase terminale qui l'a fait changer de caractère, cherchant ainsi une forme de rédemption auprès de ses anciennes victimes. Le Vautour s'est ensuite emparé du Rejuvenator, un appareil permettant d'absorber la jeunesse des autres. Il l'a utilisé pour combattre son cancer. Dernièrement, le Vautour est réapparu aux côtés d'un de ses plus anciens associés : Electro.

Dans le MCU, le personnage va prochainement réapparaître. On ne sait pas encore si Michael Keaton sera au casting de Spider-Man : No Way Home. Mais on sait déjà qu'il apparaîtra dans Morbius, en salles le 19 janvier 2022. Une connexion lourde de sens qui confirme donc que l'univers Marvel de Sony et le MCU évoluent dans un univers commun...

En attendant, on vous laisse avec quelques images du prochain opus de la saga Jon Watts/Tom Holland. Spider-Man : No Way Home est attendu le 15 décembre prochain au cinéma.