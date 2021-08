Star Wars 7 sur TMC : pourquoi le temps de présence de Luke Skywalker a été raccourci ?

Luke Skywalker est quasiment absent de "Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force". A l’origine, le coscénariste Michael Arndt imaginait une plus grosse présence pour le Jedi. Mais ses apparitions ont été jugées problématiques, ce qui a d’ailleurs provoqué l’amertume de Mark Hamill…

Star Wars, Le Réveil de la Force : une nouvelle menace

En 2015, J.J. Abrams inaugure une nouvelle ère de la franchise culte créée par George Lucas avec Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force. Ouvrant une nouvelle trilogie, cet opus se déroule trente ans après la bataille d’Endor. L’Empire Galactique ayant chuté, le Premier Ordre gouverné par l’énigmatique suprême leader Snoke (Andy Serkis) tente de reprendre le contrôle de la galaxie très lointaine.

Ultime Jedi ayant survécu, Luke Skywalker (Mark Hamill) est introuvable et recherché par le puissant Sith Kylo Ren (Adam Driver), mais aussi par des membres de la Résistance menée par sa sœur Leia (Carrie Fisher), parmi lesquels le pilote Poe Dameron (Oscar Isaac). Ce dernier découvre qu’il pourrait se cacher sur la planète Jakku.

Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force © Walt Disney Studios Motion Pictures

Peu de temps après, une pilleuse d’épaves prénommée Rey (Daisy Ridley) se prend d'affection pour BB-8, le droïde de Poe échoué sur Jakku. Leur rencontre les mène jusqu’à Finn (John Boyega), Stormtrooper repenti ayant aidé le pilote à échapper à Kylo Ren et ses hommes. Le trio va à son tour tenter de retrouver le Jedi, croisant sur leur route plusieurs de ses anciens compagnons, pendant que le Premier Ordre finalise une nouvelle arme redoutable.

Le retour de personnages emblématiques

Marquant le retour de la saga dans les salles obscures, Le Réveil de la Force s’impose comme son plus gros succès au box-office, totalisant plus de deux milliards de dollars de recettes mondiales. S’il introduit de nouveaux personnages, le long-métrage joue aussi beaucoup sur la présence de ceux de la trilogie originale. Outre Leia, les inséparables R2-D2 et C3-PO (Anthony Daniels), ainsi que Chewbacca (Peter Mayhew) et Han Solo (Harrison Ford) sont eux aussi au rendez-vous.

Ce dernier guide d’ailleurs les jeunes héros dans leur quête et sa place dans l’intrigue est fondamentale. Assagi et en proie à une culpabilité vis-à-vis de sa famille, le contrebandier le plus célèbre de l’espace affiche une tristesse et une mélancolie inédites dans le film. Il apporte ainsi "une certaine gravité à l’histoire", comme l’affirme son interprète à Europe 1 durant la promotion. Une gravité qui passe notamment par ses échanges de regards avec la regrettée Carrie Fisher.

Dans l’ombre de Skywalker…

Régulièrement évoqué, Luke est quant à lui devenu un mythe, invisible et autour duquel les récits se multiplient. Il apparaît uniquement dans la scène finale, avant d’occuper une place majeure dans Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi. Dans le premier traitement du script signé Michael Arndt (remplacé par la suite par Lawrence Kasdan), le Jedi avait un temps de présence nettement plus conséquent. Lors d’un entretien accordé à Entertainment Weekly en 2015 et cité par Screenrant, le coscénariste explique :

Au début, j’ai essayé d’écrire des versions de l’histoire où Rey est chez elle, sa maison est détruite, puis elle part sur la route et rencontre Luke. Et puis elle va botter le cul du méchant. Cela n’a tout simplement jamais fonctionné.

Luke Skywalker (Mark Hamill) - Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force © Walt Disney Studios Motion Pictures

Il précise que la plupart des apparitions de Luke éclipsaient selon lui l’héroïne :

C’était comme si chaque fois que Luke entrait dans le film, il s’en emparait. Soudain, on ne se souciait plus du personnage principal parce qu’on se disait : ‘Oh putain, Luke Skywalker est là. Je veux voir ce qu’il va faire’.

Mark Hamill déçu

Le Jedi est donc passé au second plan du Réveil de la Force, même si l’un des éléments essentiels du scénario reste le fait de débusquer sa cachette. En découvrant tardivement son rôle extrêmement limité, Mark Hamill est déçu, comme il le confie au Hollywood Reporter en 2019. Son amertume n’est cependant pas due à ces quelques secondes d’apparition, mais au fait que Luke n’intervienne pas lorsque son meilleur ami meurt. Il déclare ainsi :

Je pense qu’il aurait été plus efficace avec des personnes qui ont une véritable histoire avec Han Solo comme témoins de sa mort, incapables de l’empêcher. Sa femme, la mère de son enfant, son meilleur ami, au lieu de deux personnages qui l’ont connu quoi, 20 minutes ? Mais ce sont eux qui décident, alors on ne peut que vivre avec.

Au cours de son dernier combat, Han Solo peut malgré tout compter sur Chewbacca, son plus fidèle acolyte…