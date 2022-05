Star Wars La Revanche des Sith : comment une éruption de l'Etna s'est glissée dans le film ?

En 2005, George Lucas offre au monde la grande conclusion de sa prélogie "Star Wars" avec "La Revanche des Sith". Saviez-vous que pour tourner le grand final sur la planète Mustafar, de véritables images de l'Etna en éruption ont été utilisées ?

La Revanche des Sith : une conclusion impressionnante

En 2005, le réalisateur George Lucas vient conclure sa prélogie initiée en 1999 avec Star Wars, épisode I : La Menace fantôme. Avec ses trois films, le cinéaste raconte les origines d'Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) et d'Anakin Skywalker (Hayden Christensen). Il dévoile ainsi ce qu'il se passe avant les événements de la trilogie originale et développe plus en profondeur l'univers Star Wars.

Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith ©LucasFilm

Sans surprise, Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith rencontre un succès critique et public. Le film comptabilise plus de 868 millions de dollars de recettes au box-office mondial, pour un budget estimé à 113 millions. Un résultat impressionnant qui place ce troisième volet de la saga comme l'un des épisodes les plus cultes de la licence Star Wars. A noter qu'Ewan McGregor et Hayden Christensen vont reprendre leurs rôles respectifs plus de 15 ans après le film de George Lucas à l'occasion de la série Obi-Wan Kenobi, attendue le 27 mai prochain sur Disney+.

Recréer la planète Mustafar

L'un des reproches principaux qui est régulièrement fait à la prélogie Star Wars, c'est la vocation de George Lucas à tourner l'intégralité de son film sur fonds verts. La Menace fantôme, Star Wars, épisode II : L'Attaque des clones et La Revanche des Sith sont des films extrêmement riches en effets numériques, où ces derniers dominent la production, ce qui leur donne une obsolescence visuelle programmée décevante... Pour autant, concernant la grande conclusion du film, George Lucas a fait un effort. Pour mettre en scène la confrontation iconique entre Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker à la fin du film sur la planète Mustafar, le cinéaste est revenu à un cinéma plus physique, plus académique, et surtout plus artisanal.

L'Etna en éruption ©Le Temps

En effet, pour tourner ce point culminant de la trilogie, George Lucas a principalement utilisé une miniature géante d'environ 6 mètres sur 9 pour produire la lave de la planète Mustafar. La lave a ensuite été créée avec un produit chimique appelé méthocil qui est initialement un additif alimentaire. Une manière pour George Lucas de revenir à une mise en scène plus concrète. Une réalisation qui s'éloigne un peu de sa politique du tout numérique, et qui fait indéniablement plaisir.

Une éruption de l'Etna très utile

Mais ce n'est pas tout. En effet, certaines explosions de lave ont été filmées par le directeur de la photographie Ron Fricke, directement au pied de l'Etna. Lors d'un voyage de l'artiste en Sicile, ce dernier a profité de l'éruption du volcan pour prendre sa caméra et faire quelques plans de l'événement. Plans qui se sont ensuite retrouvés dans La Revanche des Sith.

Pour rappel, l'Etna est le plus grand volcan d'Europe, culminant à 3 350m d'altitude. Il couvre une superficie de 1190km² et a une circonférence à sa base de 140km. Situé sur la côte est de la Sicile, près de Messine et de Catane, il demeure aujourd'hui le volcan le plus actif d'Europe. Et offre régulièrement de somptueuses éruptions volcaniques.