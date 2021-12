Star Wars - L'Ascension de Skywalker : comment le scénario a-t-il fuité sur le net ?

Sorti en 2019, « Star Wars : L'Ascension de Skywalker » venait conclure la postlogie de la licence « Star Wars ». Un film qui a divisé les fans et entraîné une forme de mécontentement. Un sentiment partagé par le grand manitou George Lucas !

Star Wars : L'Ascension de Skywalker - la fin d'une époque

En 2019, le cinéaste J.J. Abrams, après avoir mis en scène Star Wars : Le Réveil de la Force a été rappelé par Disney pour mettre en scène Star Wars : L'Ascension de Skywalker. Un neuvième opus qui devait initialement être mis en scène par Colin Trevorrow. Mais son scénario n'a pas retenu l'attention de Disney, qui a préféré jouer la carte de la sécurité en convoquant J.J. Abrams.

Star Wars : L'Ascension de Skywalker ©LucasFilm / Disney

Un neuvième volet qui ramène le casting de cette dernière trilogie avec notamment Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac et John Boyega. Une grande conclusion qui était aussi l'occasion de boucler les narrations des anciens personnages comme Lando et Leia, toujours campés par Billy Dee Williams et la regrettée Carrie Fisher. Même si L'Ascension de Skywalker n'a pas reçu un accueil très chaleureux des fans, le long-métrage a néanmoins rapporté plus de 1 milliard de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 275 millions). Le film a même reçu trois nominations aux Oscars 2020.

John Boyega et son manque d'attention

Mais la promotion de Star Wars : L'Ascension de Skywalker a failli tourner au drame. En effet, peu de temps avant la sortie du long-métrage, le scénario de J.J. Abrams et Chris Terrio a fuité sur internet. En octobre 2019, soit deux mois avant la sortie du film dans les salles obscures, le scénario de l’œuvre se retrouve mystérieusement sur le net. Rapidement, les journalistes américains se sont emparés de l'affaire, cherchant à trouver l'identité du coupable. Mais ce dernier a mis un certain temps avant d'avouer sa faute.

Finn (John Boyega) - Star Wars : L'Ascension de Skywalker ©LucasFilm / Disney

Après quelques semaines d'attente, John Boyega, l'interprète de Finn dans la postlogie Star Wars, a avoué que la fuite venait de lui sur le plateau de l'émission Good Morning America le 27 novembre 2019. Il a cependant précisé que cette fuite était non-intentionnelle de sa part. Le comédien a par la suite raconté la manière dont tout ceci c'est produit, et il faut dire que c'est assez drôle :

Très bien les gars, c'est moi. Laissez-moi vous raconter comment tout cela s'est passé. J'étais en train de déménager et j'ai oublié le scénario sous mon lit. Je me disais : « Je vais le laisser là pour le moment, et je le récupérerais demain matin. Je le récupère et ensuite je m'en vais. ». Mais ensuite mes amis sont arrivés et nous avons un peu fait la fête. J'ai laissé le script sous mon lit... Quelques semaines après, un nettoyeur entre, trouve le scénario et le met en ligne sur eBay pour environ 65 livres. La personne ne s'est pas rendu compte de sa vraie valeur.

Finalement, plusieurs fins pour le film ont été tournées, permettant de laisser planer le doute quant à la grande conclusion de la saga, même auprès des acteurs. Et donc, même si le récit a fuité sur internet, le dénouement du film demeurait encore incertain. Star Wars : L'Ascension de Skywalker est à retrouver ce soir sur TF1.