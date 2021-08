Suicide Squad sur TF1 : comment le film a chamboulé les plans de la série Arrow ?

« Suicide Squad » était l’un des films les plus attendus de l’année 2016. Cependant, la célèbre équipe de voyous était déjà apparue quelques années plus tôt sur petit écran, via « Arrow ». Une présence qui s’est toutefois éteinte aussi vite qu’elle est apparue. À qui la faute ?

Suicide Squad : le flop critique de DC Il est indéniable de penser que Suicide Squad a beaucoup divisé. En effet, à l’instar de Justice League sorti 1 an plus tard, le film a subi son lot d’insultes de la part de bon nombre de fans des comics DC. Intrigue bâclée, méchant totalement raté, personnages mal écrits, bande-son pop à outrance, Joker trop peu présent… Bref, David Ayer n’a pas pu exploiter le potentiel énorme de ce groupe d’anti-héros, symbolisé par la charismatique Harley Quinn (rare satisfaction du film, grâce à une grosse performance de Margot Robbie). D’ailleurs, le réalisateur ne cesse aujourd’hui de torpiller ses anciens producteurs, réclamant un « Ayer Cut », à la manière du Snyder Cut pour Justice League. Pour rappel, Suicide Squad relate la formation d’un groupe de criminels, mis en place par l’agent secret Amanda Waller. Le but : protéger le monde contre le prochain dangereux méta-humain, étant donné que Superman, décédé, n'est plus présent. Il ne reste alors que la Suicide Squad qui va s’engager dans une mission périlleuse. Suicide Squad ©DC Films À noter qu’en dépit d’une critique largement hostile, Suicide Squad a engrangé 746,8 millions de dollars de recettes (pour un budget de 175 millions). Quand Arrow se fait piquer ses idées Il y a quelques saisons de cela, la Suicide Squad faisait son entrée dans la série Arrow. Apparue à trois reprises dans le show, l’équipe comptait dans ses rangs Amanda Waller, Deadshot, mais aussi Harley Quinn qui apparaît le temps d’un court cameo. Cependant, malgré le petit succès de ce nouveau groupe, leur intrigue ne sera pas longuement exploitée par les scénaristes d’Arrow. Ainsi, comme l’a expliqué Willa Holland (interprète de Thea Queen) sur Flickering Myth, DC a mis des bâtons dans les roues d’Arrow pour que la version sérielle de cette équipe disparaisse, afin de laisser le champ libre au film : Nous avions de grands projets pour Harley Quinn. Seulement, quelque chose est arrivé du côté des dirigeants qui nous ont dit d’arrêter cela. Donc nous avions cette accroche avec l'uniforme de l'ARGUS et l'apparition de cette fille aux nattes, mais son développement n'arrivera jamais.