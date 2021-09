Sully sur TF1 : Clint Eastwood a lui-même survécu à un vrai crash d'avion

Sorti dans les salles françaises en novembre 2016, Sully réalisé par Clint Eastwood est basé sur une incroyable histoire vraie. Ainsi, le film raconte comment, en 2009, le commandant Sully Sullenberg a sauvé la vie des 155 passagers du vol US Airways 1549. Interprété dans le film par Tom Hanks, ce pilote chevronné a en effet accompli un petit miracle en faisant amerrir un Airbus A320 dans l'Hudson, à New York.

En effet, juste après le décollage, des oiseaux (des bernaches du Canada) entrent en collision avec l'avion, et les deux moteurs tombent en panne. N'étant pas suffisant haut, il est impossible pour le pilote d'envisager un atterrissage d'urgence à l'aéroport de LaGuardia. Il décide donc de faire amerrir l'avion en plein milieu du fleuve Hudson, juste en face de Manhattan. Clint Eastwood a recréé cette incroyable scène dans Sully.

Clint Eastwood était le réalisateur idéal pour mettre en scène l'amerrissage de Sully. Pour son talent, évidemment, mais également car il a été confronté à une situation similaire dans sa jeunesse.

En effet, dans les années 50, lorsqu'il était un jeune soldat, Eastwood a survécu à un crash d'avion.

Il revenait de chez ses parents à Seattle et devait se rendre à Ford Ord en Californie. Il lui fallait trouver un avion à tout prix, et il a fini dans un bombardier datant de la Seconde guerre mondiale. Mais tout s'est mal passé. En 2015, il avait déclaré :

À cette époque, c'était facile de trouver un vol gratuit pour un soldat. J'ai donc dégotté ce vieil avion de la WW2. Mais ça a été la catastrophe. Nous n'avions plus de radio, plus d'oxygène, et l'avion a fini par tomber en panne de carburant dans le coin de Point Reyes en Californie et a plongé dans l'Océan. J'ai donc dû nager plusieurs kilomètres. C'était en octobre ou novembre, l'eau était très froide. Je me suis dit à ce moment-là que 21 ans, c'était trop jeune pour mourir.