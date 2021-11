Taken : Liam Neeson revient sur les joies de son tournage parisien

En 2008, Liam Neeson rejoint le casting de « Taken ». Un tournage qui lui donne une nouvelle identité filmique : celle de l'action man vieillissant et ultra-violent. Pour l'occasion, Liam Neeson a participé à son premier tournage français : une expérience qu'il a adorée.

Taken : Liam Neeson en mode énervé

En 2008, Pierre Morel met en scène le premier épisode de la trilogie Taken. Film d'action aujourd'hui culte, Taken voyait Liam Neeson quitter les États-Unis pour aller sauver sa fille, incarnée par Maggie Grace, kidnappée par un ravisseur à Paris. Taken est rapidement devenu une référence. Que ce soit pour ses séquences d'action, ou les répliques toutes aussi musclées de Liam Neeson. Au box-office, le long-métrage a rapporté plus de 226 millions de dollars de recettes, pour un petit budget de 25 millions. Un résultat positif qui a poussé EuropaCorp à produire deux suites, qui sont sorties respectivement en 2012 et 2014.

Liam Neeson a gardé un bon souvenir de son tournage français

Même si Taken est porté par Liam Neeson, il s'agit d'une production française. Produit par EuropaCorp, l'entreprise de Luc Besson, la réalisation du long-métrage a été donnée à Pierre Morel, un cinéaste français qui s'est illustré en 2004 avec Banlieue 13. Depuis Taken en 2008, le cinéaste a enchaîné les films en langue anglaise avec par exemple From Paris with love, Gunman ou le récent Peppermint. Une grande partie du tournage se déroule donc à Paris. Permettant ainsi à une équipe française de gérer ce tournage dans la capitale. Pierre Morel a tenté de reproduire fidèlement la ville parisienne :

Je ne voulais surtout pas d'une image stylisée, ni d'un Paris cosmétique. Je voulais obtenir un effet brut, qui ressemble au vrai Paris. L'idée était d'aboutir à un résultat le plus réaliste possible.

Bryan Mills (Liam Neeson) - Taken ©EuropaCorp

Liam Neeson, qui est quand même habitué aux grosses productions américaines, a donc, le temps de Taken, pu expérimenté les tournages français. Une expérience qui lui a laissé un bon souvenir, comme il l'expliquait à l'époque :

Un bon point : la forte présence féminine au sein de l'équipe, explique l'acteur. Je suis très sensible à l'énergie combinée des hommes et des femmes sur un plateau, mais les tournages anglais ou américains comptent généralement une majorité écrasante de collaborateurs masculins. J'ai également apprécié les horaires français, très civilisés ! Les journées de travail, partagées entre les répétitions des combats et le tournage, restaient épuisantes, mais on avait le réconfort d'une nuit entière pour récupérer. Sans oublier le plaisir que j'ai pris à goûter à la qualité de vie parisienne...

Visiblement l'acteur a apprécié le style de vie à la française, mais également les conditions de travail, plus civilisées qu'aux USA. Liam Neeson a donc dressé un portrait très positif de notre ville lumière et de notre mode de vie. Taken est à retrouver ce soir sur W9. L'occasion de revivre une fois de plus la course-poursuite musclée de Liam Neeson contre le temps.