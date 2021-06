Tamara sur M6 : pourquoi l’affiche du film a fait scandale

Il y a des polémiques dont certains films se passeraient bien. Sorti en 2016, "Tamara" fait incontestablement partie des films qui ont fait scandale avant même leur sortie. En cause notamment, des acteurs et actrices qui ne correspondraient pas physiquement aux personnages de BD qu’ils interprètent.

Tamara : adaptation d’une BD populaire

Tamara est une adaptation de la BD franco-belge écrite par Benoit Drousie, et dessinée par Christian Darasse. Apparu pour la première fois dans le journal Spirou en 2001, le personnage a par la suite eu droit à 16 albums. Production franco-belge (comme la bande dessinée), le film réalisé par Alexandre Castagnetti (Amour et Turbulences) a été principalement tourné à Bruxelles. Il a également pu compter dans son casting des acteurs confirmés tels que Sylvie Testud, Bruno Salomone ou encore Blanche Gardin ainsi qu’une star montante de la scène française : Rayane Bensetti.

Tamara ©Nexus Factory

Tamara suit la vie de l’adolescente du même nom. Cette dernière est totalement complexée par ses rondeurs, surtout devant son camarade du lycée Diego dont elle est amoureuse. Entre ses parents complètement délirants et son étiquette de « grosse » dans le bahut, la vie n’est pas facile pour la jeune fille.

Héroïne liposucée et personnages "blanchis"

Alors que le film n’est même pas encore sorti dans les salles, il fait déjà parler de lui quelques mois avant. En effet, sa première affiche scandalise plusieurs fans de l’œuvre originale. La première visée par la critique est l’actrice Héloïse Martin, qui interprète Tamara. Ainsi, cette dernière est jugée bien trop svelte pour incarner un personnage en surpoids. Et tant pis si la production du film indique que la comédienne a pris douze kilos pour incarner le rôle.

Cependant, elle n’est pas la seule à subir les foudres du scandale puisque le film est également accusé de "whitewashing" (accusation assez rare en France, contrairement aux Etats-Unis). En effet, le personnage de Diego, représenté comme originaire du Chili, est joué par l’acteur caucasien Rayane Bensetti. Un « blanchiment » (et un choix marketing, en outre) jugé dérangeant, et qui sera épinglé par le blog belge Branchés Culture dans une tribune. Le site égratigne totalement l'affiche du film, ainsi que son casting. La critique est d’ailleurs reprise dans plusieurs médias, et même relayée par la future Ministre déléguée Marlène Schiappa.

Par la suite, Christian Darasse est interviewé par le site Toute la culture, afin de revenir sur la polémique. Le dessinateur affirme alors que le site belge s’est finalement rétracté, après avoir vu le film. Sauf qu’Alexis Seny, rédacteur en chef de Branchés Culture, démentira ces propos dans un droit de réponse.

Malgré les critiques, Tamara est commercialement bien accueilli, au point qu’une suite Tamara vol. 2 voit le jour en 2018.