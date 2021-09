Tanguy le retour sur M6 : pourquoi cette suite s'est fait attendre ?

En 2001, Étienne Chatiliez surprend et fait rire la France entière avec sa comédie familiale "Tanguy", forte d'un grand succès au cinéma avec 4,3 millions d'entrées. Pourtant, malgré ce succès, la production de la suite a pris du temps. Beaucoup de temps. Pourquoi ?

Tanguy : un phénomène de société

Déjà auteur de plusieurs films cultes (La vie est un long fleuve tranquille, Tatie Danielle, Le bonheur est dans le pré), Étienne Chatiliez connaît de nouveau le succès en 2001 avec Tanguy. En effet, le film qui compte au casting André Dussollier et Sabine Azéma attire plus de 4 millions de spectateurs et se retrouve nommé 2 fois aux César. Il entre surtout dans la culture hexagonale puisqu'il met en lumière un phénomène de société jusqu'ici peu étudié : celui de ces trentenaires qui vivent encore chez leurs parents.

Alors que Tanguy montrait le personnage du même nom bien décidé à rester dans le domicile parental, Tanguy, le retour, sorti en 2019, suit de nouveau Paul et Edith Guez dans un nouveau et même cauchemar puisque leur fils (désormais âgé de 44 ans) sonne à la porte de ses parents. En effet, quitté par sa femme, il quitte sa vie en Chine et se retrouve sur le palier de ses géniteurs avec sa fille sous le bras. Pour le couple Guez, qui profitait jusque-là d'une retraite heureuse, le calvaire reprend.

Une longue traversée du désert pour Chatiliez

À l'origine, le réalisateur n'avait pas du tout l'intention de mettre en scène une suite à Tanguy. En effet, l'idée d'un second volet n'est pas venue de lui, mais des producteurs du film Jérôme Corcos et Antoine Pezet. André Dussollier a également milité pour une suite. Après avoir refusé une première idée de scénario, Étienne Chatiliez s'est finalement mis au travail pour être derrière la caméra de Tanguy, le retour.

Tanguy, le retour ©SND

En outre, le metteur en scène a connu une longue période de vache maigre. En effet, après la comédie sortie en 2001, Étienne Chatiliez a connu un échec de taille avec Agathe Cléry. Le pire arrive en 2012 avec L’Oncle Charles qui fait moins de 300 000 entrées. Ce flop monumental atteint moralement Chatiliez qui décide de prendre du recul avec la réalisation...jusqu'à son comeback en 2019 avec Tanguy, le retour, donc.

Et c'est un retour gagnant, puisque le film accueille plus d'1 million de spectateurs lors de sa sortie ! À cette occasion, nous avions eu la chance de rencontrer le trio d'acteurs (interview ci-dessous).