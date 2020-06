Taxi 2 jeudi 25 juin sur TF1 : retour sur le terrible drame survenu lors du tournage

Jeudi 25 juin, TF1 diffuse "Taxi 2", le deuxième volet de la saga Taxi. Le long-métrage réalisé par Gérard Krawczyk est malheureusement connu pour un drame intervenu lors du tournage.

Taxi 2, toujours plus vite

Deux ans après la sortie du premier Taxi, Luc Besson se remet à l’écriture de la saga et fait équipe avec Gérard Krawczyk pour Taxi 2. Sorti en 2000 dans les salles françaises, le film reprend aussi son casting principal composé de Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard ou encore Bernard Farcy. Dans cette suite, on retrouve Daniel, toujours chauffeur de taxi dingue de vitesse et Émilien, inspecteur de police inexpérimenté. Quand le futur beau-père de Daniel lui confie la mission de prendre en charge un ministre japonais venu signer un important contrat, ce dernier est enlevé par des yakuzas. Épaulé par Émilien, Daniel part sur les traces des mafieux.

Le film est un véritable succès au box-office et comptabilise 10 millions d’entrées. Taxi 2 se positionne alors comme le film le plus performant en 2000 devant Sixième Sens.

Un drame pendant le tournage de Taxi 2

Si le film est un succès, le tournage a été le théâtre d’un accident tragique. Comme nous le rappelle Téléstar, tout se passe le 16 août 1999. Alors que les équipes du film sont en train de tourner une scène clé du film, rien ne va se passer comme prévu. Le taxi devait survoler les chars à la Porte Dauphine et atterrir sur un lit de cartons. Après une première tentative, l’équipe tente un 2ème essai.

Cette 2ème tentative vire au drame quand le taxi fauche Alain Dutartre, un caméraman de 41 ans, et son assistant de 26 ans, Jean-Michel Bar. Alain Dutartre décèdera des suites de ses blessures tandis que son assistant s’en sortira vivant mais avec les deux jambes fracturées. Il n’est plus question de tourner la scène qui sera finalement remplacée par des effets spéciaux. Le film sera quant à lui dédié au caméraman.

Taxi 2, un film à la sombre histoire

Cependant l’histoire ne s’arrête pas là. Remy Julienne (chef des cascades) est condamnée à 18 mois de prison avec sursis et 13 000 d’euros d’amende. Cette condamnation est jugée trop légère par la famille de la victime. Deux ans plus tard, la société de production de Luc Besson, EuropaCorp, a été condamnée pour « homicide involontaire » à 100 000 euros d'amende. Remy Julienne quant à lui est finalement condamné à 6 mois de prison et 2 000 euros d’amende. Il devra aussi verser 60 000 euros d’intérêts à la famille d’Alain Dutartre.

Une tragédie qui restera gravée dans l'histoire du film.