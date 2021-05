Taxi 2 sur TMC : que devient Samy Naceri ?

Absent du dernier film en date réalisé par Franck Gastambide, Samy Naceri se fait remarquer par son absence sur les écrans et dans la presse people. Que devient l'acteur qui a brillé aux côtés de Frédéric Diefenthal dans les quatre premiers "Taxi" ?

Samy Naceri, roi des chauffeurs de taxi

Inoubliable en Daniel, Samy Naceri a été le coeur des films Taxi. Le premier épisode sorti en 1998, avec Luc Besson au scénario et à la production, a introduit le personnage de Daniel. Un chauffeur de taxi marseillais qui se faisait remarquer là où il passait au volant de sa Peugeot 406 surpuissante. Lors de sa rencontre avec le policier Émilien Coutant-Kerbalec (Frédéric Diefenthal), il obtenait l'opportunité de mettre ses talents de pilote au service d'une noble cause. En effet, les autorités de la cité phocéenne étaient sur les traces d'un gang de braqueurs de banques. Daniel devenait un atout de taille sur le terrain, même si son entente avec Émilien n'était pas de tout repos. Aux yeux du public, le duo fonctionnait et les entrées se sont accumulées au fil des épisodes.

Daniel (Samy Naceri) - Taxi 3 ©EuropaCorp

En revanche, quand Franck Gastambide réanime la marque Taxi en 2018, aucun des deux personnages ne revient. Ils ont pourtant été contactés pour faire une apparition, dans des conditions qui restent discutables. Samy Naceri a estimé que le caméo qu'on lui proposait n'était pas respectueux. Un avis bien tranché, explicité dans le tweet ci-dessous, à l'image du bonhomme.

Que devient-il ?

Parfois brut de décoffrage et adepte des sorties cinglantes, l'acteur s'est fait plus discret sur les écrans depuis des années. Pour avoir de ses nouvelles, il faut malheureusement se tourner vers la presse people, dans laquelle il s'illustre lors de plusieurs scandales et affaires judiciaires. Violence, conduite sans permis ou encore injures, les faits pour lesquels il est reconnu coupable ne sont guère flatteurs. On a toujours su que Samy Naceri était une forte tête mais on préfère quand il la met au service de ses personnages. Outre ses nombreuses mésaventures avec la justice, que devient-il au cinéma ou la télévision ?

Si on cherche dans sa filmographie les traces de ses dernières apparitions d'envergure, on doit remonter à la seconde partie des années 2000. Il était à l'affiche de Taxi 4 et Indigènes, le film de Rachid Bouchareb sur L'Armée française de la Libération. Il tenait l'un des rôles principaux, accompagné par Jamel Debbouze, Roschdy Zem et Sami Bouajila. Puis, progressivement, son déclin s'est amorcé, en concomitance avec ses problèmes judiciaires.

Septembre 2010, il se dévoile dans son autobiographie Naceri rose, Naceri noir. Puis, il apparaîtra dans la série humoristique À votre service, dans le film La Pièce ou brièvement pour un caméo dans Alibi.com. Sur le petit écran, il a tourné avec Laetitia Milot dans la série Olivia pour TF1. Cette année, on l'a croisé au rayon VOD dans Redemption Day de Hicham Hajji et il sera présent au casting de Les Méchants, le long-métrage co-réalisé par Mouloud Achour. Sortie prévue le 8 septembre prochain dans les salles.