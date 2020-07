Taxi 3 jeudi 2 juillet sur TF1 : retour sur une cascade qui a viré au drame

Jeudi 2 juillet, TF1 diffuse "Taxi 3", le troisième volet de la franchise réalisé par Gérard Krawczyk. Découvrez ci-dessous les coulisses d'un accident qui a failli coûter la vie à une cascadeuse et qui a une nouvelle fois causé du tort à EuropaCorp.

Taxi 3 une suite qui fonctionne

TF1 continue sur sa lancée et diffuse ce soir Taxi 3. Sorti en 2003, l'intrigue suit cette fois Émilien à la poursuite d'une bande de braqueurs de banque déguisés en Père Noël. Daniel quant à lui, passe son temps à perfectionner son taxi et délaisse de plus en plus sa compagne Lily. L'aventure commence quand, grâce à Daniel, Émilien parvient à repérer le quartier général des braqueurs près d'une station de ski...

Taxi 3 est une fois de plus réalisé par Gérard Krawczyk et écrit par Luc Besson. Le film est encore une fois un succès au box-office avec plus de 6 millions d'entrées. On retrouve toujours au casting de la franchise Samy Naceri, Frédéric Diefenthal ou encore Marion Cotillard.

Une filature qui tourne mal pour Taxi 3

La semaine dernière, nous vous parlions d'un terrible accident qui avait eu lieu sur le tournage de Taxi 2 et qui avait coûté la vie à un caméraman. Une affaire qui a marqué les équipes bien en dehors des plateaux. Il semble que le sort n'ait pas échappé aux équipes du film car pendant le tournage de Taxi 3 un autre accident a failli coûter la vie à une cascadeuse.

L'accident se déroule le 11 novembre 2001. Alors que les équipes filment la troisième prise d'une scène de filature suivie par le taxi, une cascadeuse perd le contrôle de son véhicule et percute un arbre. Non seulement la chaussée était glissante mais, parce qu'elle conduisait vite pour les besoins de la scène, elle ne réussit pas à aborder son virage. L'accident ne sera pas fatal mais la cascadeuse restera handicapée à vie. Une tragédie qui a une nouvelle fois entachée le tournage.

Après ce drame, la cascadeuse a tenté d'attaquer EuropaCorp en justice, mais n'a pas obtenu gain de cause, le tribunal jugeant qu'elle avait conduit plus vite que prévu, car elle était partie avec deux secondes de retard.