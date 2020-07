Taxi 4, jeudi 9 juillet sur TF1 : pourquoi Marion Cotillard était-elle absente ? - CinéSéries

Ce jeudi 9 juillet à 21h05, TF1 diffuse "Taxi 4", le dernier volet avec le casting original réalisé par Gérard Krawczyk. Moins apprécié que les autres films, découvrez pourquoi Marion Cotillard est absente du quatrième opus.

Taxi 4, la fin d'une ère

Ce jeudi 9 juillet, TF1 diffuse Taxi 4, le quatrième volet de la saga Taxi. Sorti en 2007, le film représente le dernier de la franchise très connue du public, avant la sortie de Taxi 5 en 2018 avec un tout nouveau duo à l'affiche : Malik Bentalha et Franck Gastambide. Le cinquième opus est même réalisé par ce dernier.

Dans Taxi 4, on retrouve toujours Émilien et Daniel, tous les deux devenus pères de famille. Les deux amis s'occupent tant bien que mal de leurs fils; tous les deux des vrais petites canailles. La vie a donc bien changé pour le flic et le chauffeur de taxi devenus meilleurs amis, mais une chose reste vraie : Émilien est toujours le policier le plus maladroit de Marseille et Daniel Morales reste un fou du volant à bord de son taxi fétiche. Cette fois, ils vont devoir de nouveau faire équipe pour arrêter un braqueur de banque terrifiant surnommé "Le Belge"...

Un 4ème opus, sans Marion Cotillard, qui a eu moins de succès

La comédie policière est réalisée par Gérard Krawczyk avec un scénario écrit par Luc Besson. Au casting de Taxi 4 sont de retour Samy Naceri, Frédéric Diefenthal ou encore Bernard Farcy. Seule Marion Cotillard, qui incarnait Lily Bertineau, la compagne de Daniel, est absente.

Après les succès des Taxi précédents, recréer la magie à chaque nouveau film était un pari difficile à relever. Il faut dire que les deux premiers films ont explosé le box office et ont fait de la franchise Taxi une référence non seulement dans le registre comique mais aussi dans le cinéma français en général. Malgré ça, Taxi 4 enregistre un score nettement moins impressionnant que les autres volets en terme d'entrées et les critiques ne sont pas tendres. Et il faut ajouter à ça les problèmes avec la justice de Samy Naceri. Au moment de la sortie du film, l'acteur, âgé de 46 ans à l'époque, était incarcéré pour des faits de violences en récidive.

Taxi ou La Môme, il fallait faire un choix

Marion Cotillard n'est donc pas présente dans Taxi 4. Ce qui est étonnant car l'actrice était une figure emblématique des trois premiers films de la saga. C'est même grâce à ces films qu'elle s'est révélée au grand public en 1998. Cependant, neuf ans plus tard, elle n'est donc pas de la partie pour le quatrième opus de la saga. Elle accepte en revanche de jouer Édith Piaf dans La Môme, qui sortira au cinéma la même année que Taxi 4. Ainsi, au moment où Gérard Krawczyk tournait à Marseille, l'actrice et toute l'équipe du film La Môme se trouvaient elles à Prague pour tourner le biopic.

Quoi qu'il en soit, ce rôle va indéniablement changer la vie de l'actrice et la propulser sur la scène internationale de manière fulgurante. Réalisé par Olivier Dahan, La Môme est un succès commercial et critique et sans doute la performance la plus connue de Marion Cotillard. A défaut d'avoir fait partie de Taxi 4, l'actrice empoche pour son plus grand bonheur et entre autres le César et l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation dans le biopic. On peut donc estimer que l'actrice a pris la bonne décision en désertant la franchise Taxi. Ce rôle lui a en effet ouvert les portes d'Hollywood et lui a permis de travailler avec des acteurs comme Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio. Pour l'anecdote, Taxi 4 et La Môme sont sortis le même jour au cinéma, le 14 février 2007.

Rendez-vous à Marseille ce jeudi 9 juillet sur TF1 à 21h05 pour (re)découvrir Taxi 4.