Tellement proches : pourquoi l'improvisation était essentielle pour Eric Toledano et Olivier Nakache ?

Eric Toledano et Olivier Nakache réalisent le film "Tellement proches" en 2009, trois ans après "Nos jours heureux". L'écriture du scénario leur a pris beaucoup de temps et cela s'est déroulé en plusieurs étapes. Le travail s'est ensuite poursuivi avec les acteurs, ce qui a donné naissance à des scènes devenues cultes.

Tellement proches : les dîners en famille...

Pour écrire le film Tellement proches, les réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano se sont avant tout inspirés de leur propre famille et de leurs expériences personnelles. Dans ce troisième long-métrage, ils ont invité des acteurs avec lesquels ils ont déjà travaillé quelques années plus tôt dans Nos jours heureux. Ainsi, on retrouve Omar Sy et également Joséphine de Meaux. A leurs côtés, il y a Audrey Dana qui joue Catherine, François-Xavier Demaison qui interprète Jean-Pierre, Isabelle Carré quant à elle est Nathalie et Vincent Elbaz, Alain. Ensemble, ils forment une famille recomposée qui se retrouve tous les samedis pour dîner chez Jean-Pierre à Créteil.

Tellement proches ©Quad Productions

Mais ce soir-là, plus que d'habitude, Alain n'en peut plus. Il en a marre de se planter à chaque fois sur le chemin pour aller à Créteil, marre de se taper les petits conseils de vie de Jean-Pierre et de sa femme Catherine, marre d'attendre le dîner l'estomac vide en regardant les spectacles soporifiques de leur fille Gaëlle. Il ne supporte plus son autre belle-sœur Roxane, qui, affolée par son horloge biologique, a jeté son dévolu sur Bruno, jeune interne en médecine qui se demande un peu ce qu'il fait là. Une chose est sûre, Alain en a marre de ces dîners familiaux, mais il ne sait pas encore ce qui l'attend véritablement ce soir-là... Ni les jours qui suivent, prévient le synopsis officiel de la comédie.

Une longue période de création pour les réalisateurs

Eric Toledano et Olivier Nakache ont donc exploité un thème que tout le monde connaît : les dîners en famille interminables, où l'on est obligé de prendre sur soi pour écouter les opinions, les petits tracas et les anecdotes de chacun, tout en attendant que le temps passe. Evidemment, ils illustrent ici des personnages hauts en couleur avec des personnalités bien différentes. Chacun a son petit caractère et tout peut très vite tourner au vinaigre. Il va falloir aux réalisateurs presque 6 mois pour réaliser la première mouture du scénario et deux ans de travail pour peaufiner le tout.

Tellement proches ©Quad Productions

Ils accordent beaucoup d'importance à l'interprétation des acteurs une fois sur le plateau. C'est à ce moment-là que le scénario prend vie et les idées de chacun sont alors bienvenues. Toujours à la recherche du petit quelque chose qui fera la différence, les réalisateurs laissent de la place pour l'improvisation. Ainsi, le travail d'écriture se prolonge et certaines phrases peuvent être changées ou rajoutées. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour l'une des scènes cultes du film. Eric Toledano raconte leur expérience avec l'actrice Joséphine de Meaux :