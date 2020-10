T'en fais pas, j'suis là sur France 2 : c'est quoi ce téléfilm poignant avec Samuel Le Bihan ?

"T'en fais pas, j'suis là" est un téléfilm qui traite du sujet délicat du quotidien difficile auprès d'un enfant autiste. Samuel Le Bihan prête ses traits à ce père courageux. Un rôle qu'il connait bien, puisque c'est aussi le sien au quotidien dans sa vie loin des caméras.

T'en fais pas, j'suis là : quand l'autisme s'invite dans le quotidien

T'en fais pas, j'suis là est un téléfilm réalisé par Pierre Isoard qui en a écrit le scénario avec Julien Guérif.



On y suit Jonathan Rivière (Samuel Le Bihan), un avocat d’affaires, véritable star du barreau que tout le monde s’arrache. Si sa vie professionnelle est une réussite totale, c'est loin d'être le cas de sa vie personnelle. L'homme est en effet le père absent, de Gabriel (Roman Villedieu), un enfant autiste de 12 ans. Dès la naissance de l'enfant, Jonathan a compris que la vie de famille n’était pas son truc, et encore moins avec un jeune garçon atteint de handicap.

Très vite, il a trouvé avec Sophie, la maman, un arrangement très simple : elle s’occupe de Gabriel pour qu’il ne manque de rien. Pourtant, le destin va en décider autrement pour le père et le fils jusque-là éloignés. Sophie est en effet victime d’une rupture d’anévrisme, et Jonathan se retrouve brutalement à devoir s'occuper de Gabriel. Un chamboulement de vie et de son quotidien qui va l'obliger à s'adapter et à se découvrir des ressources et un amour insoupçonnés.

Aux cotés de Samuel Le Bihan, nous retrouvons Lizzie Brocheré, Sharif Andoura et Annette Lowcay.

Ce téléfilm très touchant s'applique à combattre les clichés sur le monde de l'autisme. On découvre ici un univers chaleureux et d'une grande richesse humaine. Si Le Bihan est présent dans le film, ce n'est pas qu'un choix de casting, c'est aussi et surtout parce qu'il vit auprès de l'autisme au quotidien.

Une fiction bien réelle

Si le film est écrit par Julien Guérif et Pierre Isoard, il est né d'une idée originale de Samuel le Bihan. Les trois hommes ont déjà travaillé ensemble sur la série Alex Hugo, c'est dont tout naturellement vers eux que le comédien s'est tourné pour en signer le scénario et la réalisation.

La cause de l'autisme touche particulièrement l'acteur de 54 ans car il est lui-même le père d'une petite fille autiste aujourd'hui âgée de 8 ans. Il avait d'ailleurs déjà abordé le sujet dans son roman Un bonheur que je ne souhaite à personne. Le comédien sait donc tout de l'éducation et de la vie au jour le jour avec un enfant autiste. Il voulait montrer dans ce téléfilm combien il faut être organisé, combien il est difficile de gérer les crises, mais aussi la difficulté d'avoir une vie sociale avec une tâche aussi compliquée sur les épaules.

Dans T'en fais pas, j'suis là, réalisateur et acteur ont voulu également saluer le courage de tous les professionnels qui se dévouent chaque jour pour s'occuper de ces enfants un peu différents. Le rôle de Marie, l'éducatrice de Jonathan dans le film, est là pour lever le voile sur ces métiers difficiles.

Elle se positionne également comme la personne qui explique au père, tout comme aux spectateurs, ce qu'est réellement cet univers. Aucun cliché n'est présent ici, il n'y a que du réel et du vécu. A ce propos, le metteur en scène Pierre Isoard a lui fait de très nombreuses recherches sur le sujet. S'il a regardé beaucoup de documentaires parlant de l'autisme, c'est surtout le temps passé auprès d'autistes qui lui a permis de se positionner au plus près de leur psychologie.

Le téléfilm est surtout là pour nous rappeler que l'amour d'un père et d'un fils peut surmonter toutes les épreuves.