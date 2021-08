The Amazing Spider-Man sur TMC : le film a été marqué par une tragique disparition

Premier volet du reboot des aventures de l’homme-araignée, « The Amazing Spider-Man » a malheureusement été endeuillée pendant sa production. En effet, une personnalité importante des adaptations de Spider-Man au cinéma, Laura Ziskin, est décédée au cours de l'année précédant la sortie du film.

The Amazing Spider-Man : Spidey is back

En 2002, Sam Raimi lançait Spider-Man, premier épisode d’une trilogie qui marqua l’Histoire des films de super-héros. Alors qu’un quatrième volet aurait pu voir le jour, quelle ne fut pas la surprise pour les fans de l’Homme-Araignée lorsqu’ils apprirent qu’un reboot cinématographique était mis en chantier. Adieu Sam Raimi, Tobey Maguire et Kirsten Dunst donc, et bonjour à Marc Webb, Andrew Garfield et Emma Stone, pour un film qui sort en 2012

Par conséquent, The Amazing Spider-Man revient sur les premiers pas héroïques de Peter Parker, sous le costume rouge et bleu. Toutefois, ce premier volet se distingue de la trilogie précédente avec l’histoire d’amour du protagoniste avec sa première copine officielle des comics : Gwen Stacy. De plus, Spider-Man fera, cette fois, face à l’un de ses ennemis les plus célèbres : le Lézard.

Peter Parker (Andrew Garfield) - The Amazing Spider-Man ©Sony Pictures

À l’arrivée, si la critique ne sera pas aussi dithyrambique que pour les longs-métrages réalisés par Sam Raimi, elle disposera d’un retour particulièrement positif. En outre, le film sera très bien reçu commercialement en récoltant 757 millions de dollars (pour un budget de 230 millions de dollars).

Une productrice fan

Ce premier film de la franchise The Amazing Spider-Man (qui n'en comptera finalement que deux) fera tragiquement face au décès de l’une de ses productrices : Laura Ziskin. Décédée prématurément le 12 juin 2011 à l’âge de 61 ans, la productrice s’est fait connaître dès le début des années 90 en étant attachée au succès de la comédie romantique Pretty Woman. Sept ans plus tard, elle est à la production d’un énorme carton critique intitulé Pour le pire et pour le meilleur (qui obtiendra sept Oscars). Par la suite, cette passionnée du super-héros Spider-Man produira la trilogie de Sam Raimi dans les années 2000. Elle comptait donc renouveler l’expérience avec ce reboot dans les années 2010.

Décédée du cancer, Laura Ziskin était, de plus, une farouche militante de la lutte et la recherche contre le cancer, qu’elle a combattu jusqu’à son dernier souffle.