The Duchess : quand les comparaisons entre l'héroïne et Diana Spencer énervaient Keira Knightley

Durant la promotion de "The Duchess", de nombreux parallèles ont été faits entre l'héroïne que Keira Knightley incarne et Diana Spencer. Des comparaisons qui ont fini par agacer la comédienne...

The Duchess : amour, violence et désillusion

Après Orgueil et préjugés et la trilogie Pirates des Caraïbes, Keira Knightley tourne un nouveau film en costumes avec The Duchess. Dans ce drame sorti en 2008 et réalisé par Saul Dibb (Suite française), la comédienne prête ses traits à Georgiana Spencer. Dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, l'héroïne se marie à l'âge de 17 ans avec William Cavendish (Ralph Fiennes). Leur union est arrangée et a avant tout pour but de donner au duc de Devonshire un héritier.

Très vite, les désillusions s'enchaînent pour Georgiana. Lorsqu'elle donne naissance à une fille, son époux ne cache pas sa déception. Quand elle découvre la liaison entre ce dernier et son amie Elizabeth Foster (Hayley Atwell), elle se sent profondément trahie. Après le début de son histoire d'amour passionnée avec Charles Grey (Dominic Cooper), jeune homme politique prometteur qu'elle va conseiller dans son chemin vers le poste de Premier ministre, son mari réagit avec une cruauté extrême et interdit leur relation. Mais sa violence et ses menaces ne sont pas suffisantes pour mettre à mal la liberté de Georgiana.

Charlotte Rampling et Simon McBurney complètent la distribution de ce long-métrage inspiré de la biographie Georgiana, Duchess of Devonshire d'Amanda Foreman, publiée en 1998. En 2009, le film remporte l'Oscar des Meilleurs costumes.

Le lien entre Georgiana et Diana

Durant la promotion de The Duchess, l'accent est mis sur les points communs entre l'héroïne et Lady Di. Georgiana est l'arrière-arrière-arrière-arrière grand-tante de la "princesse des coeurs", descendante directe d'Earl Spencer, le frère de la duchesse de Devonshire. La bande-annonce évoque par ailleurs "un mariage à trois", faisant ainsi référence à l'intrigue du drame mais aussi à l'union entre Diana et le prince Charles, marquée par la liaison entre ce dernier et Camilla Shand.

Amanda Foreman explique également à propos de leurs ressemblances, citée par Allociné :

Georgiana et Diana étaient toutes deux des femmes intelligentes et puissantes, qui ont été mises en pièces par la presse et se sont battues pour se reconstruire et devenir au final les femmes qu'elles voulaient être. Un aspect de la vie de Georgiana qui est tout à fait d'actualité est qu'elle a dû vivre sous le regard intensément scrutateur du public.

La réponse de Keira Knightley

Les comparaisons permanentes entre Georgiana et Diana Spencer finissent par agacer Keira Knightley lors de la sortie. Interrogée par Female.com.au, l'actrice assure ne pas avoir pris Lady Di comme "inspiration" pour nourrir son interprétation :

Nous nous basions sur une si belle biographie. (...) Donc nous voulions vraiment faire un film sur Georgiana, duchesse de Devonshire, pas sur Diana.

Un point sur lequel la comédienne insiste à plusieurs reprises. À travers des propos rapportés par le Daily Mail en 2008, elle déclare notamment :