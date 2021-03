The Place Beyond the Pines sur CStar : le film qui a tout changé pour Ryan Gosling et Eva Mendes

Sorti en 2011, "The Place Beyond the Pines" marque le début de l’histoire d’amour entre Eva Mendes et Ryan Gosling. Sans l’insistance du comédien, l’actrice n’aurait d’ailleurs pas pu livrer l’une de ses plus belles interprétations dans le film de Derek Cianfrance.

The Place Beyond the Pines : au nom du père

Après le déchirant Blue Valentine et avant Une vie entre deux océans ainsi que la mini-série I Know This Much Is True, Derek Cianfrance reste dans son thème de prédilection avec The Place Beyond the Pines. Sorti en 2013, ce drame criminel construit en trois actes explore la puissance des liens familiaux, et plus particulièrement des rapports entre un père et son fils.

Le film s’attarde d’abord sur le destin de Luke Glanton (Ryan Gosling). Ce motard hors pair écume les petites villes des États-Unis pour y faire son numéro de voltige. De passage à Schenectady, dans l’État de New York, il apprend qu’il est papa d’un petit garçon. Pour subvenir aux besoins de son fils et aider Romina (Eva Mendes), la mère du bébé qu’il a quittée du jour au lendemain, le cascadeur cherche une solution. Il se met à braquer des banques avec son complice Robin (Ben Mendelsohn).

La deuxième partie est centrée sur Avery Cross (Bradley Cooper), policier carriériste qui poursuit le voleur à moto. L’ultime chapitre se déroule quinze ans plus tard. Il revient sur le lourd héritage que le braqueur et le flic ont légué à leurs fils respectifs, Jason (Dane DeHaan) et AJ (Emory Cohen). Rose Byrne, Ray Liotta, Mahershala Ali et Bruce Greenwood complètent le casting de cette fresque bouleversante, où des pères font ce qu’ils peuvent pour offrir une vie meilleure à leurs enfants, qui font ce qu’ils peuvent pour avancer avec les casseroles familiales.

Le début d’une histoire d’amour

Torturé et empreint de douleur, The Place Beyond the Pines est néanmoins traversé par de rares moments de paix. Ces derniers renforcent l’impression de gâchis et la fatalité autour de personnages qui font tout pour échapper à leur destinée tragique.

Le court passage où Luke et Romina emmènent leur fils Jason manger sa première glace en fait partie. Une scène pleine de grâce où l’alchimie entre Ryan Gosling et Eva Mendes saute aux yeux. Interrogé sur le sujet par ELLE en 2013, le comédien se veut plutôt modeste et déclare simplement :

J’aimerais dire que c’est notre alchimie, mais je pense qu’en réalité, c’est le processus de Derek (Cianfrance). Je pense que l’alchimie est aussi évidente à travers les autres relations du film. L’environnement dans lequel il vous met favorise ce genre de connexions. Je pense que nous avons tous une alchimie les uns avec les autres parce nous étions les seuls acteurs à proximité, et tous les autres étaient des habitants de Schenectady.

The Place Beyond the Pines © Studiocanal

Pourtant, en coulisses, une histoire d’amour voit le jour entre les deux acteurs. Ils deviennent par la suite parents de deux filles, Esmeralda et Amada, nées en 2014 et 2016. Ryan Gosling confie par ailleurs un rôle à Eva Mendes dans Lost River, qui marque son passage à la réalisation en 2015. Récompensé trois ans plus tard par un Golden Globe pour sa performance dans La La Land, le comédien déclare avec émotion :

Je voudrais remercier une personne en particulier. Pendant que je dansais, chantais, que je jouais du piano, que je vivais la meilleure expérience possible sur un film, ma compagne élevait notre fille, était enceinte de la seconde, et tentait d'aider son frère à combattre le cancer. Si elle n'avait pas tout assumé, je n'aurais pas vécu ça. Ma chérie, merci, je voudrais dire à mes filles, Amada, Esmeralda, je vous aime, et j'aimerais dédier ça à la mémoire de son frère, Juan Carlos Mendes.

Le nom d’Eva Mendes soufflé par Ryan Gosling

Leur rencontre n’aurait probablement eu lieu sans l’insistance de la star de Drive. Convaincu que le talent d’Eva Mendes est sous-estimé, Ryan Gosling recommande à Derek Cianfrance de lui proposer le rôle de Romina. Lors du Festival du film de Toronto, le cinéaste explique, cité par le Toronto Star :

Il (Ryan Gosling) m’a dit : ‘Tu devrais rencontrer Eva parce qu’elle est vraiment géniale et elle a beaucoup à offrir que les gens n’ont peut-être pas vu’.

The Place Beyond the Pines © Studiocanal

Le comédien ajoute :

Je la connaissais depuis longtemps et je savais qu’il n’y avait pas de meilleure actrice pour le rôle.

Durant la promotion de Blue Valentine, le réalisateur fait connaissance avec Eva Mendes. Il n’est alors pas sûr qu’elle convienne pour incarner le personnage. Son opinion change au cours d'une audition inhabituelle. Derek Cianfrance invite l'actrice à le conduire dans les rues de Los Angeles. La comédienne lui parle d’elle en lui montrant notamment le quartier où elle a grandi. C’est à ce moment qu’il voit Romina à travers elle. Un protagoniste auquel elle reste évidemment liée, comme elle le rappelle avec tendresse sur Instagram en 2019.