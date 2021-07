The Wave sur TMC : c’est quoi ce film catastrophe inspiré d’une histoire vraie ?

Dans "The Wave", un glissement de terrain provoque un tsunami dans un massif montagneux norvégien. Un film catastrophe qui s’inspire d’une tragédie survenue au XXe siècle.

The Wave : un glissement de terrain dévastateur

Sorti en 2016, The Wave s’inspire d’une catastrophe survenue en Norvège. En 1934, un glissement de terrain entraîne la chute de deux millions de mètres cubes de rochers dans le fjord Tafjord. Cet éboulement de 700 mètres de haut provoque un tsunami.

La vague, qui aurait atteint une hauteur de 62 mètres selon le site Recherches Arctiques, cause la mort de 40 personnes dans les villages peu peuplés situés sur les rives du fjord. C’est un événement similaire auxquels les habitants installés en bas de l’Åkerneset, massif montagneux surveillé en permanence, tentent de survivre dans The Wave.

Alors qu’il doit renoncer à vivre aux abords d'un fjord pour travailler dans l’industrie pétrolière, le géologue Kristian Eikjord (Kristoffer Joner) repère des signaux inquiétants avant son départ. Persuadé qu’un drame est sur le point de se produire, il essaie de convaincre son équipe de sonner l’alarme.

The Wave © AB FIlms

Mais il est déjà trop tard, la population de la ville touristique de Geiranger étant déjà menacée par un gigantesque raz-de-marée… Les habitants, parmi lesquels Kristian, sa compagne Idun ainsi que leurs enfants Sondre et Julia, n’ont que dix minutes pour tenter de se mettre à l’abri et échapper à l’immense vague.

Après le tsunami, le tremblement de terre

Avec The Wave, le cinéaste norvégien Roar Uthaug s’approprie les codes du film catastrophe et son long-métrage n’a rien à envier aux superproductions américaines. En dévoilant le cadre sublime dans lequel la tragédie est sur le point de se jouer dans la première partie, le réalisateur dresse également le portrait d’une famille rapidement séparée.

Au-delà de son aspect spectaculaire, The Wave est donc porté par tous les efforts mis en œuvre par les Eikjord pour se retrouver. Un enjeu simple mais qui installe une véritable tension et engendre des scènes mémorables. Ane Dahl Torp, Jonas Hoff Oftebro et Edih Haagenrud-Sande interprètent les autres membres de cette famille.

Leurs personnages ont de nouveau été mis à l'épreuve deux ans plus tard sur The Quake. Cette suite ne marque en revanche pas le retour du réalisateur Roar Uthaug, qui a en 2018 fait une incursion à Hollywood avec Tomb Raider. Dans ce deuxième volet orchestré par John Andreas Andersen, Kristian tente de retrouver ses proches alors qu’un tremblement de terre s’abat sur Oslo. Un film qui s’inspire là encore d’un événement historique : le séisme d’une intensité de 5,4 sur l’échelle de Richter qui a frappé la capitale norvégienne en 1904.