Thor jeudi 27 août sur TMC : comment Kenneth Branagh a sélectionné son casting ?

En 2011, Kenneth Branagh est chargé de mettre en scène les aventures de Thor. Après les deux premiers Iron Man et L’Incroyable Hulk, Thor est le quatrième film du Marvel Cinematic Universe. Il met en scène le dieu asgardien du tonnerre, qui deviendra rapidement un éminent membre des Avengers. Dans le rôle-titre, c’est Chris Hemsworth qui est engagé pour camper le puissant héros. Il s’est rapidement affirmé dans le personnage qu’il porte depuis maintenant 9 ans.

Thor n’a pas totalement séduit les critiques, et demeure certainement l’un des opus les moins appréciés de tout le MCU. Le film a néanmoins rapporté plus de 449 millions de dollars au box-office. Un score en deçà des énormes succès actuels de la firme, mais qui demeurait suffisamment convaincant à l'époque pour produire les suites.

La grande réussite de Thor c’est bien évidemment son casting. Outre la présence de Chris Hemsworth, le reste du casting se compose de Tom Hiddleston, Anthony Hopkins et Natalie Portman. Une distribution impressionnante qui a permis de créer une véritable alchimie à travers le film. De nombreux acteurs ont été approchés pour incarner le dieu asgardien. Des comédiens aussi variés que Brad Pitt, Channing Tatum, Daniel Craig, Tom Hiddleston et Liam Hemsworth ont été envisagés. Mais c’est finalement Chris Hemsworth qui a décroché le rôle, recommandé par le réalisateur Joss Whedon après leur collaboration sur La Cabane dans les Bois.

Par contre, pour Anthony Hopkins, c’était plus compliqué. L’acteur n’est effectivement pas un féru de comics. C’est surtout l’opportunité de travailler avec Kenneth Branagh qui l’a incité à intégrer le projet. C'est en tout cas ce que Hopkins a pu préciser en interview :

C’est un homme très attachant et brillant. Un acteur formidable et un grand metteur en scène. C’est l’un de ces types irrésistibles qui pensent que quand on le veut vraiment, on peut faire quasiment n’importe quoi. Et il se donne à fond - c’est sa personnalité. J’ai passé l’un des meilleurs moments de ma vie à travailler sur ce film. J’aurais bien aimé y tourner davantage, d’ailleurs ! Ken Branagh m’a rendu mon punch. Très franchement, je commençais à penser à la retraite mais travailler avec Ken et ces jeunes acteurs a été comme une injection d’énergie dans ma vie.