Tous en scène : quand l'animation française prend le pouvoir

À moins d'avoir vécu dans une grotte en 2016, vous n’avez pas pu passer à côté de "Tous en Scène", le film d’animation musical qui a fait vibrer petits et grands cette année-là. Et cocorico ! Le long-métrage écrit et réalisé par Garth Jennings est produit par un studio français. Qui n’en est d’ailleurs pas à son premier gros coup.

Tous en Scène : Bienvenue dans The Voice, version animal

En janvier 2014, Universal Pictures annonce un mystérieux projet de film musical, écrit et réalisé par Garth Jennings. Son nom : Tous en scène. Le film n’a pourtant rien d’exceptionnel sur le papier. À savoir : des animaux qui poussent la chansonnette. Rien de nouveau sous le soleil des films d'animation anthropomorphiques.

Toutefois, ce qui saute aux yeux est son budget. Ainsi, sur les 75 millions de dollars d’investissement, 15 % ont été utilisé pour les droits d’auteur de certaines des plus célèbres chansons que le grand public a écouté ces 70 dernières années. En effet, du Crazy In Love de Beyoncé et Jay-Z au I'm Still Standing d’Elton John en passant par le Flashing Lights de Kanye West, c’est pas moins de 65 morceaux iconiques qui trouvent leur place dans la tracklist du film.

Tous en scène suit Buster Moon. Un koala qui dirige un grand théâtre, jadis très connu, mais aujourd’hui totalement boudé par le public. Prêt à tout pour le sauver et retrouver sa réputation d’antan, il décide d’organiser une compétition mondiale de chant.

La France a un incroyable talent… d’animation

Tous en scène est produit par le studio Illumination Mac Guff, une filiale française d’Universal Pictures spécialisée dans la production de films d'animation. Né en 1986, le studio portait initialement le nom de Mac Guff Ligne. Son activité principale était la production d'effets spéciaux pour la télévision et la publicité.

Mais dans les années 90, le studio entreprend de travailler plus régulièrement dans le secteur du cinéma. Il assure depuis la production d'effets spéciaux pour des films live action et animés. La Haine, Jeux d'enfants, Largo Winch, et jusqu'à Les Éternels de Marvel, la liste est longue ! Surtout, cela donne une première aventure dans l'animation avec Azur et Asmar en 2006, un long-métrage d'animation réalisé avec Michel Ocelot.

Repéré en 2007 par le producteur et fondateur de Illumination Entertainment Chris Meledandri, le studio est alors sollicité pour réaliser Moi, moche et méchant. La production est américaine mais le film est bel bien entièrement réalisé par la société Mac Guff. À l'issue de cet immense succès, sorti en 2010, le studio monte en grade en s'alliant à la société de Chris Meledandri en 2011. Mac Guff Ligne devient alors Illumination Mac Guff.

Moi, moche et méchant ©Universal Pictures

Après Tous en scène 2, place à Mario !

Les succès s'enchaînent ainsi avec Moi, moche et méchant 2, Les Minions, Comme des Bêtes et donc Tous en scène en 2016. Grâce notamment à ses collaborations avec Pierre Coffin, et pour Tous en scène grâce à la direction visuelle d’Éric Guillon et au travail graphique de Boris Jacq, Illumination Mac Guff est devenu l’un des studios leaders de l’animation dans le monde. Preuve ultime, Illumination Mac Guff est en effet à la production du très attendu film d'animation Super Mario Bros., sur nos écrans fin décembre 2022. Une belle success story made in France !

En attendant, tout ce petit monde fait un retour tonitruant durant cette fin d’année avec Tous en Scène 2, dans les salles depuis le 22 décembre.