Tout ce qui brille : Audrey Lamy a menti pour jouer dans le film

En 2010, Géraldine Nakache réalise son premier film : "Tout ce qui brille". Accompagnée de Leïla Bekthi, elles forment un duo époustouflant qui attire le public en nombre dans les salles. Et à côté des deux actrices, une autre femme s’est illustrée dans le film : Audrey Lamy. Pourtant, elle a failli ne jamais obtenir le rôle.

Tout ce qui brille : une drôle de vie

Jusqu’à 2010, Géraldine Nakache était encore une débutante dans le microcosme de la comédie française. En effet, cette ancienne employée de la maison Canal était apparue dans quelques films (Comme t’y es belle ! , Tu peux garder un secret, Jusqu’à toi, RTT) sans forcément crever l’écran. Elle se consacre alors à l’écriture et à la réalisation de son premier film, intitulé Tout ce qui brille. Jouant également le premier rôle devant la caméra, elle s’attache les services d’une autre jeune actrice montante Leïla Bekhti. Ainsi, c’est le début d’une forte amitié entre les deux femmes, et qui transparaît dans le film.

Tout ce qui brille ©Pathé

Tout ce qui brille suit ainsi Ely (Géraldine Nakache) et Lila (Leïla Bekhti), deux banlieusardes et amies de longue date qui s’amusent souvent à vouloir rentrer dans les soirées les plus huppées de Paris. Sauf que Lila a plus d’ambition et fera tout pour pénétrer dans un monde qui n’est pas le sien.

Tout ce qui brille est un grand succès en France et à l’international, récoltant 11 millions de dollars. De son côté, la critique se montre particulièrement enthousiaste. Par ailleurs, Geraldine Nakache est nominée en 2011 au César du meilleur premier film tandis que Leïla Bekhti remportera la statuette du meilleur espoir féminin.

Audrey Lamy : la révélation

Révélée grâce à la shortcom Scènes de Ménages, Audrey Lamy obtient la consécration définitive avec Tout ce qui brille. En effet, la sœur cadette d’Alexandra Lamy compose avec humour un personnage de coach sportif de banlieue très énervée et agressive. Il suffit de voir cette scène hilarante pour s’en rendre compte :

Cependant, elle aurait pu ne pas jouer ce rôle, si elle avait dit la vérité. Ainsi, comme elle le déclare dans l'émission En aparté (sur Canal+), la comédienne avait omis de dire qu’avant le tournage, elle avait été victime d’un accident de scooter qui lui avait laissé quelques séquelles. Autant dire qu’une prof de sport qui boite dans le film, cela n'est pas du meilleur effet :

Je ne voulais pas le dire à Géraldine Nakache, parce que je me suis dit : « Si ça se trouve, elle va changer de comédienne. Puis si ça se trouve, elle va m'en vouloir de ne pas lui avoir dit avant. Et bah trop tard, je vais assumer » (…) J'avais tellement peur, car dans le scénario, il y avait des scènes où je courais et je me mordais l'intérieur de la bouche pour pas que ça se voit. À un moment donné, j'étais vraiment boiteuse, mais finalement, ça l'a fait. On ne voit rien dans le film et, ouais, ça m'a apporté énormément.

Tout est bien qui finit bien puisque sa performance sera aussi récompensée d’une nomination au César du meilleur espoir féminin.