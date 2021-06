Tout l'argent du monde sur France 3 : saviez-vous que Kevin Spacey avait été effacé du film ?

En 2017, Ridley Scott se lance dans l'adaptation d'une histoire vraie. Avec « Tout l'argent du monde », il réunit un casting impressionnant notamment composé de Mark Wahlberg, de Michelle Williams et de Christopher Plummer. Mais saviez-vous que ce dernier a remplacé Kevin Spacey très peu de temps avant la sortie du film ?

Tout l'argent du monde : adapté d'une histoire vraie

Tout l'argent du monde, inspiré d'une histoire vraie, raconte comment, en 1973, des hommes masqués kidnappent Paul, le petit-fils de J. Paul Getty. Ce dernier est un magnat du pétrole particulièrement avare. Les ravisseurs demandent alors une rançon à cet homme, réputé comme le plus riche du monde. Mais pour le milliardaire, l'enlèvement de son petit-fils n'est pas une raison suffisante pour se séparer d'une partie de sa fortune. Ce fait divers a ainsi inspiré Ridley Scott pour Tout l'argent du monde.

Tout l'argent du monde ©Sony Pictures

Même si Tout l'argent du monde ne demeure pas l'un des plus gros succès de son réalisateur, il a globalement séduit la presse et les spectateurs. Notamment grâce à un casting impressionnant composé de Mark Wahlberg, de Michelle Williams, du regretté Christopher Plummer, et du français Romain Duris. Côté box-office, l’œuvre a rapporté plus de 56 millions de dollars de recettes.

Le remplacement de Kevin Spacey

A l'époque de la sortie de Tout l'argent du monde, Kevin Spacey était au centre d'un scandale sexuel sans précédent. Le comédien a été accusé par de nombreuses victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles. Cette vague d'accusations a donc mis, en 2017, un terme net à sa carrière artistique. Une année sombre pour ce dernier puisqu'il a été renvoyé de la série House of Cards et effacé de Tout l'argent du monde.

John P Getty (Kevin Spacey) - Tout l'argent du monde ©Sony Pictures

En effet, initialement, Kevin Spacey devait incarner le milliardaire John P Getty devant la caméra de Ridley Scott. Ce dernier avait même offert un travail de titan pour vieillir le comédien à l'écran. Alors que le tournage était totalement bouclé, les affaires d'accusations à l'encontre de Kevin Spacey ont émergé. Face à la gravité de ces poursuites, Ridley Scott et Sony ont décidé d'effacer Kevin Spacey de Tout l'argent du monde. À seulement quelques semaines de la sortie du long-métrage, le cinéaste a appelé en vitesse Christopher Plummer pour remplacer Spacey. L'acteur a accepté, et Ridley Scott a rappelé une partie de son casting pour effectuer les reshoots avec Christopher Plummer. Finalement, le long-métrage est parvenu à sortir dans les temps. Au micro de Vanity Fair, Christopher Plummer s'était exprimé sur cette situation à l'époque du scandale :

Je trouve que ce qui est arrivé à Kevin Spacey est très triste. C'est un acteur si talentueux, si incroyablement doué, c'est vraiment triste. Vraiment, c'est dommage. C'est tout ce que je peux dire. Ce n'est pas tant de remplacer Kevin Spacey que de tout recommencer depuis le début. J'admire Ridley Scott et je suis ravi de faire un film pour lui. L'occasion s'est présentée. Il y a un moment déjà, j'étais en lice pour avoir ce rôle. Je le connaissais déjà, donc quand Ridley est venu me le proposer, j'ai accepté.

Depuis, Kevin Spacey est la bête noire de Hollywood, et n'a donc plus tourné depuis 2017. Sa dernière apparition sur grand écran remonte à 2018 dans le film Billionaire Boys Club. Mais il vient cependant de signer son premier rôle depuis cet événement, puisqu'il va incarner un détective dans le film italien L'uomo che disegno Dio (L'Homme qui dessina Dieu). A voir si cela sera suffisant pour initier son grand retour...