Tout le monde debout : le film a brouillé les relations entre Gerard Darmon et Frank Dubosc

Sorti en 2018, « Tout le monde debout » est le premier film réalisé par Franck Dubosc. Toutefois, le long-métrage a causé une mésentente entre le néo-réalisateur et Gerard Darmon qui fait partie de la distribution.

Tout le monde debout : Franck Dubosc prend les rênes.

Cela fait maintenant une bonne trentaine d’années que Franck Dubosc fait partie du patrimoine humoristique français. Débutant dans le stand-up, il se fait connaître en interprétant régulièrement un personnage beauf, mythomane et imbu de lui-même. Après plusieurs passages à la télévision, il finit par se révéler au cinéma en jouant dans Camping en 2006. En effet, c’est dans ce film qu’il joue ce qui sera sans doute le rôle qui lui collera à la peau le reste de sa carrière : celui de Patrick Chirac, véritable archétype du kéké.

Le film obtient un énorme succès commercial, faisant de Dubosc une véritable star. Une juste récompense pour l’acteur qui s’est aussi bien impliqué devant la caméra que derrière (il co-écrit le scénario). À partir de là, l’humoriste devient bankable auprès des grosses productions françaises. On le retrouve ainsi dans Astérix aux Jeux olympiques, Disco (où il retrouve Fabien Onteniente, deux ans après Camping) Incognito et Camping 2. Son seul flop durant les années 2000 reste finalement Cineman, réalisé par Yann Moix.

Après une décennie 2010 où il enchaîne les comédies populaires (tombant parfois dans la caricature du personnage auquel il nous a si souvent habitués), Franck Dubosc livre en 2018 son premier long-métrage en tant que réalisateur : Tout le monde debout. Le film suit Jocelyn, un homme d’affaires totalement antipathique (et évidemment joué par Dubosc) qui se retrouve séduit par Julie, la voisine de sa mère. Pour la séduire, il décide alors d’aller très loin en se faisant passer pour une personne handicapée qui se déplace en fauteuil roulant. Problème : Julie lui présente sa sœur, Florence qui est paraplégique. À la surprise générale, les deux vont finir par s’attacher.

Tout le monde debout ©Gaumont

Entre scènes coupées et Gilets Jaunes

Inspiré par un vécu très personnel (à cause de l’âge, la mère de Franck Dubosc ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant) et par une bourde télévisée qui est restée dans la mémoire collective (lors du Téléthon, le chanteur François Feldman avait demandé à un public composé de tétraplégiques de se lever), le réalisateur livre avec Tout le monde debout un film qui enchantera une partie de la critique ainsi qu’un bon succès au box-office avec 2,3 millions d’entrées.

Toutefois, les bons retours du film ont été entachés par une petite polémique après sa sortie. En effet, Gerard Darmon qui incarne Max, un ami de Jocelyn, n’a pas vraiment apprécié le tournage et surtout le travail de post-production de Franck Dubosc sur Tout le monde debout.

En effet, dans l’émission L’Heure des Pros (présenté par Pascal Praud), l’acteur se montre très froid lorsqu’il est interrogé sur le film, comme le rapporte Gala. Déclarant qu’il irait « peut-être le voir », il est poussé par Pascal Praud à révéler que certaines de ses scènes ont été coupées au montage.

1 an plus tard, Darmon se montrera beaucoup plus virulent sur le plateau de l’émission des Grandes Gueules sur RMC. Interrogé sur la crise des Gilets Jaunes, le comédien tacle alors Frank Dubosc, sans le nommer :

Moi, je fais partie des privilégiés, je ne vais pas reprendre le discours de l'autre bouffon qui a été une fois pour les Gilets jaunes, et puis deux jours après contre. Vous voyez à qui je veux faire allusion.

Lorsque l’un de ses interlocuteurs cite que c’est Franck Dubosc qui est indirectement mentionné par Gerard Darmon, ce dernier confirme que c’est bien de lui dont il s’agit. Ambiance…