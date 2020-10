Transformers, L’Âge de l’extinction sur CStar : mais où est passé Sam Witwicky, joué par Shia LaBeouf ?

Avec « Transformers : L’Âge de l’extinction », Michael Bay donne une nouvelle trajectoire à sa saga robotique. Ce quatrième opus est porté par Mark Wahlberg, qui fait son entrée dans la franchise. Mais qu’est-il advenu du personnage de Sam Witwicky, incarné par Shia Labeouf ?

Transformers : L’Âge de l’extinction : suite ou reboot ?

Sorti en 2014, Transformers : L’Âge de l’extinction offre un air de renouveau à la saga de Michael Bay. Après la destruction massive de la ville de Chicago dans l’opus précédent, les Autobots et les Decepticons sont présentés comme une menace extraterrestre et ne sont plus les bienvenus sur Terre. Inventeur fauché et spécialisé dans la robotique, Cade Yeager (Mark Wahlberg) met la main sur un camion en ruines dans un cinéma à l’abandon. Peu après avoir découvert qu’il s’agit d’Optimus Prime, le leader des Autobots, le héros et sa fille Tessa (Nicola Peltz) se retrouvent poursuivis par des forces spéciales menées par le redoutable James Savoy (Titus Welliver), déterminé à éradiquer les Transformers.

S’il est bien une suite directe des trois précédents films, Transformers : L’Âge de l’extinction a pourtant tout d’un reboot, ce dont s’amuse d’ailleurs Michael Bay à travers une réplique cynique du long-métrage. Exit Sam Witwicky, l’ancien héros incarné par Shia LaBeouf est remplacé par Cade Yeager, censé apporter une dimension « plus adulte » à la saga. Le réalisateur minimise les blagues graveleuses, présente de nouveaux Transformers et le blockbuster prend effectivement une dynamique plus sérieuse en comparaison avec ses prédécesseurs, tout en se montrant extrêmement généreux dans l’action.

Je t’aime, moi non plus

En 2011, année de sortie de Transformers 3 : La Face cachée de la lune, Michael Bay affirme déjà qu’il veut apporter des changements majeurs à sa franchise, laissant entendre que les prises de becs avec Shia LaBeouf sont nombreuses. Durant la promotion du film, le réalisateur déclare à propos de la saga, lors d’un entretien pour MTV :

Ça pourrait être rebooté. Mais pas avec Shia. Il devient grognon avec l'âge. Il est comme mon petit frère, mais je lui ai dit : "Je ne travaillerai plus avec toi à l'avenir". Il m'a demandé : "Pourquoi ?" et je lui ai dit : "Parce que tu n'es qu'un grincheux". On le met sur un fil et il devient un petit diable. D'autres acteurs diraient que c'est très amusant, mais lui, c'est tout le contraire.

Depuis, Michael Bay et Shia LaBeouf n’ont effectivement plus collaboré ensemble. Le comédien s’est écarté des grosses productions hollywoodiennes et sa carrière a pris un nouveau tournant avec des longs-métrages comme Des hommes sans loi, le diptyque Nymphomaniac, American Honey et Le Cri du faucon. Interviewé par Variety en 2016, il explique être blacklisté par l’industrie, tacle Steven Spielberg ainsi que la majorité de leurs collaborations et le compare à une « entreprise ». Il n’exprime cependant aucune rancœur envers le réalisateur de Rock et va même jusqu’à faire son éloge :

Mike est un artiste. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ce dude est incroyable. Il doit montrer un peu plus de couilles dans ses projets mais il essaie de faire la différence et de devenir James Cameron. Plus personne n'a cette ambition.

Le sort de Sam Witwicky dévoilé

Si aucune nouvelle de Sam Witwicky n’est donnée dans L’Âge de l’extinction, quelques indices sur son évolution apparaissent dans Transformers : The Last Knight. Pour cet opus, Michael Bay refait appel à Mark Wahlberg mais aussi à d’autres acteurs emblématiques de la saga comme John Turturro et Josh Duhamel.

Dans le film, Sir Edmund Burton (Anthony Hopkins) assure à Vivian Wembley (Laura Haddock) qu’elle est l’unique survivante de l’ordre des Wittwicans. Une photo du héros, qui faisait partie de ce groupe chargé de protéger le secret autour des Transformers, est alors visible. Si les causes de son décès ne sont pas révélées, tout laisse penser que Sam Witwicky repose désormais six pieds sous terre…