Transformers The Last Knight sur W9 : saviez-vous qu'Omar Sy était au casting du film ?

« Transformers : The Last Knight » est le dernier film de Michael Bay sur la franchise « Transformers ». Un cinquième opus toujours aussi explosif, dans lequel Omar Sy s'est dissimulé.

Transformers : une saga à plusieurs milliards de dollars

Tout débute en 2007, quand le cinéaste Michael Bay décide d'adapter la licence Transformers sur grand écran. Le réalisateur réunit un casting quatre étoiles pour s'opposer aux robots géants. Ainsi, Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Jon Voight ou encore John Turturro font tous une apparition dans le film de Michael Bay. Shia LaBeouf, qui incarne le héros principal de la franchise tourne dans les trois premiers opus, avant d'être remplacé par Mark Wahlberg sur les deux derniers volets.

Transformers : The Last Knight ©Paramount Pictures

La saga Transformers est la plus lucrative de Michael Bay. En tout, les cinq films ont rapporté plus de 4,3 milliards de dollars au box-office (et c'est sans compter Bumblebee et ses 468 millions de dollars de recettes). Transformers : The Last Knight, le dernier opus en date de la saga principal a engendré plus de 605 millions de dollars de recettes. Côté casting, Michael Bay a réussi à réunir Mark Wahlberg, Stanley Tucci, John Turturro, Josh Duhamel et le grand Anthony Hopkins. Mais saviez-vous qu'Omar Sy apparaît lui aussi dans le film ?

Transformers : The Last Knight - Un casting très surprenant

Déjà, avoir Anthony Hopkins au casting de Transformers : The Last Knight est une surprise. Ce comédien, notamment célèbre pour avoir incarné le terrible Hannibal Lecter, s'est globalement tourné vers les blockbusters ces dernières années. Alors qu'il apparaissait déjà dans RED 2, dans la saga Thor, ou encore dans Prémonitions, le comédien de 83 ans a accepté de participer à la franchise robotique de Michael Bay.

Mais Anthony Hopkins n'est pas la seule curiosité de cette distribution. Un autre acteur inattendu s'est glissé dans le casting de ce Transformers 5. En effet, l'acteur français Omar Sy est également de la partie. Après avoir tourné dans X-Men : Days of Future Past, dans Jurassic World et dans A Vif !, le comédien a aussi rejoint le casting de Transformers : The Last Knight. Il y incarne Hot Rod, uniquement dans la version originale du film. Ce personnage est un Autobot orange aux caractéristiques semblables à celles de Bumblebee. Un drôle de caméo vocal passé totalement inaperçu auprès du public français.