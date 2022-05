Twilight 4 : pourquoi le réalisateur a un gros problème avec le film ?

Première partie de la conclusion de la saga "Twilight", ce chapitre 4 a fait couler beaucoup d'encre. En cause notamment : la première apparition de Renesmée (la fille de Bella et d'Edward) sous un abus d'effets numériques. Un choix que même le réalisateur du film a du mal à assumer.

Twilight 4 : le début de la fin

Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la saga Twilight est devenue en quelques années un véritable phénomène culturel. Cependant, toutes les (bonnes) choses ont une fin. Et comme Summit Entertainment ne veut pas lâcher sa poule aux œufs d'or au début des années 2010, le studio décide de diviser son volet de conclusion en deux parties. La première partie voit donc le jour en 2011 tandis que la seconde sort dans les salles obscures un an plus tard.

Pour ce Twilight- Chapitre 4 : Révélation 1ère partie, plusieurs événements importants surviennent : le mariage d'Edward et Bella, la première nuit d'amour de ces derniers, la grossesse douloureuse de Bella pour accoucher de Renesmée... Autant dire que les fans étaient impatients de savoir comment ces enjeux allaient être traités sur grand écran.

Twilight - Chapitre 4 : Révélation 1ère partie ©SND

À l'arrivée, le film aura suscité comme d'habitude beaucoup de débats. En cause notamment : le parti pris de Bill Condon de filmer l'accouchement douloureux de Bella. Mais pas seulement.

Un bébé numérique "raté"

À l'origine, un bébé "réel" est choisi pour interpréter Renesmée lorsqu'elle est encore un nouveau-né. La seule difficulté est de lui rajouter quelques effets numériques afin de souligner son évolution rapide. Malheureusement, le bébé casté et âgé de 3 semaines se révèle vite insupportable, ne cessant de pleurer lorsque les maquilleurs tentent de s'occuper de lui.

C'est ainsi qu'il est décidé que Renesmée soit représentée sous forme d'animatronique. Au final, le visage du bébé est totalement retouché numériquement grâce à l'équipe des effets visuels qui mixe les visages de Kristen Stewart et de Mackenzie Foy (la jeune actrice choisie pour incarner Renesmée enfant). Cependant, le résultat se révèle horrible, Bill Condon surnommant même l'animatronique Chuckesmée, en référence à la saga Chucky. Il expliquera d'ailleurs à Entertainment Weekly :