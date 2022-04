Twilight chapitre 1 Fascination : Robert Pattinson aurait pu être condamné pour avoir embrassé Kristen Stewart

En 2008, "Twilight, chapitre I : Fascination" déchaîne les passions sur grand écran, après avoir émoustillé des millions de lecteurs à travers le monde. Le film marque surtout la naissance de deux futures grandes stars : Robert Pattinson et Kristen Stewart. Toutefois, le premier volet de "Twilight" aurait pu connaître des remous d’ordre juridique via son audition.

Twilight, chapitre 1 - Fascination : vampire à l’affût !

Avec la fin de Buffy contre les vampires et le succès de la saga Blade, la mode des fictions vampiriques revient en vogue à Hollywood au milieu des années 2000. C’est dans ce contexte que la saga de romans Twilight est adaptée au cinéma. En effet, cette dernière, publiée à partir de 2005, compte plus de 120 millions d'exemplaires vendus en 38 langues. Un succès planétaire que le studio Summit Entertainment a bien flairé en achetant les droits appartenant à la romancière Stephenie Meyer.

Le premier volet, réalisé par Catherine Hardwicke, triomphe d’ailleurs au box-office avec 393 millions de dollars de recettes engrangées. Twilight lance surtout la mode des adaptations de roman de type young adult qui fascinent les jeunes lecteurs. Cela se verra par la suite avec les sagas Hunger Games, Divergente ou bien encore Le Labyrinthe.

Twilight suit donc l’histoire d’amour a priori impossible entre Bella Swan, une jeune humaine innocente et Edward Cullen, un vampire torturé vivant dans la petite ville de Forks. Malgré les difficultés, une relation sensuelle et dangereuse s’opère entre eux.

Twilight, chapitre 1 : Fascination ©Summit Entertainment

Baiser interdit par la loi

Si l’alchimie entre Robert Pattinson et Kristen Stewart est palpable à l’écran (finissant par dévier dans la vraie vie puisque les deux acteurs se mettent en couple par la suite), la réalisatrice Catherine Hardwicke est toutefois revenue sur une anecdote particulière dans le podcast The Big Hit Show. En effet, lors des auditions pour recruter les interprètes d’Edward Cullen et Bella Swan, elle jette rapidement son dévolu sur le duo Pattinson-Stewart. Problème cependant : l’actrice a 17 ans au moment de l’audition, alors que le comédien britannique en a 21. Une situation qui inquiète la cinéaste puisqu’aux Etats-Unis, il est illégal qu’une mineure et qu’un majeur aient une relation :

Je voyais bien qu'il y avait une grande alchimie entre eux, et je me suis dit : "Oh mon Dieu". Je pensais à l'âge de Kristen, qui avait 17 ans. Je ne voulais pas qu'il se passe des choses illégales. (…) Je me souviens d'avoir dit à Rob : "Au fait, Kristen a 17 ans. Dans notre pays, c'est illégal d'avoir une relation sexuelle".

Alors que Robert Pattinson semble hésitant, c’est finalement Kristen Stewart qui tranche en demandant à ce que l’acteur soit choisi. Et tant pis pour l’illégalité !

Leur baiser à l’écran sera d’ailleurs élu "meilleur baiser" lors des MTV Movie Awards 2009.