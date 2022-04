Twilight, chapitre 3 : hésitation : quand le réalisateur critiquait violemment la saga

Lors de sa sortie, "Twilight, chapitre 3 : Hésitation" n'a pas manqué de déchaîner les passions. Il se trouve que David Slade, le réalisateur du troisième opus de la saga, avait par le passé beaucoup de choses à dire sur cette dernière.

Twilight, chapitre 3 : Hésitation, l’heure des choix

Dans Twilight, chapitre 3 : Hésitation, le danger rôde plus que jamais autour de la jeune Bella (Kristen Stewart). Pour preuve, des morts étranges autour de Seattle. De son côté, Victoria (Bryce Dallas Howard) monte une armée pour assouvir sa vengeance. Pour la première fois depuis des années, les Cullen et les Quileutes décident de s’entraider dans l’espoir de sauver la jeune femme. Comme si cela ne suffisait pas, Bella est confrontée à un terrible dilemme. D’un côté, son amour pour Edward (Robert Pattinson). De l’autre, ses liens avec Jacob (Taylor Lautner). Elle n’ignore pas que son choix entre les deux garçons risque de provoquer une nouvelle fracture entre les deux clans… ni que sa décision peut changer le destin de tous.

Twilight, chapitre 3 : Hésitation ©SND

A la réalisation de ce nouvel opus adapté de l'œuvre de Stephenie Meyer, David Slade, qui succède ici à Chris Weitz (A la croisée des mondes : La Boussole d’or). Le cinéaste signe ici son troisième long-métrage, après le troublant Hard Candy. Fait amusant, ce n’est pas son premier film de vampires ! Il a ainsi tourné 30 Jours de Nuit, un film du même genre, sensiblement plus sombre et sanguinolent.

David Slade a commencé sa carrière en tournant des clips musicaux pour des artistes bien connus, à l’image du groupe Muse. Ces derniers ont d’ailleurs participé à la bande-originale des trois premiers volets, celle de Twilight, chapitre 3 : Hésitation incluse. Mieux, on leur doit le premier extrait musical du film, baptisé Neutron Star Collision (Love Is Forever). Sur une note moins positive, l'arrivée de David Slade sur Twilight en a surpris plus d'un... découvrez pourquoi ci-dessous !

Le mot pour rire

Pour la petite histoire, c’est la suppression du compte Twitter du cinéaste qui a intrigué les internautes. Les journalistes de Slash Film ne tardent pas à s'intéresser au dossier : leurs découvertes sont pour le moins intéressantes puisque, sur sa page, le réalisateur se moquait ouvertement de la saga, dont le second volet sortait alors. L’éventualité de visionner le long-métrage semblait même le répugner plus que de raison ! Une nouvelle qui aurait pu agacer les fans les plus assidus de Twilight... la raison derrière leur disparition ?

David Slade s’est exprimé dans une émission de radio au sujet de ces fameux tweets supprimés. Il explique que ces derniers n’étaient qu’une simple plaisanterie et en révèle la teneur. Selon lui, il était peu ou prou écrit :

Twilight saoul ? Non, même pas saoul Twilight sous la menace d’une arme ? Tirez-moi dessus.

On dirait que l’information n’a pas empêché Summit Entertainment, la société de production du film, de confier les rênes du projet au cinéaste. Qui sait, ce dernier est peut-être sincère quand il dit qu’il plaisantait. En tout cas, il n’a pas rempilé pour le quatrième long-métrage. C’est Bill Condon (Dreamgirls, La Belle et la Bête) qui a pris les rênes de la suite de la saga. De son côté, David Slade a officié sur les séries American Gods et Hannibal. On lui doit également le long-métrage interactif de Black Mirror : Bandersnatch.

Vous pouvez retrouver Twilight, chapitre 3 : Hésitation, le lundi 25 avril sur W9 !