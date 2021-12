Twister : retour sur l’hommage des chasseurs de tornades à Bill Paxton après sa mort

Dans "Twister", Bill Paxton incarne un météorologue qui cherche à se rapprocher le plus possible d’une tornade phénoménale. Après la mort du comédien en février 2017, des chasseurs de tempêtes lui ont rendu un hommage poignant pour le remercier d’avoir mis en lumière leur vocation.

Twister : au cœur du tourbillon

Directeur de la photographie ayant travaillé sur de nombreux films cultes parmi lesquels Turkish délices, Roar, Cujo, Piège de cristal ou encore Basic Instinct, Jan de Bont passe à la réalisation en 1994 avec Speed. Avant d’offrir une suite à cette référence du cinéma d’action dont elle se serait bien passée avec Speed 2 : Cap sur le danger, il tourne Twister.

Dans ce long-métrage sorti en 1996, la menace ne vient pas d’un psychopathe incarné par le génial et cabotin Dennis Hopper, mais de la nature. Twister débute en 1969. Enfant, Jo Harding voit son père être emporté au cœur d’une tornade de catégorie F5, soit le plus haut degré sur l’échelle de Fujita. Près de trente ans plus tard, l’héroïne incarnée par Helen Hunt se consacre entièrement à l’étude de ces phénomènes, ainsi qu’à la création d’un moyen permettant de les mesurer et de les anticiper davantage afin d’éviter le pire.

Twister © Universal Pictures

À la tête d’une équipe de météorologues, elle se prépare à se rapprocher de la plus violente tornade qui s’apprête à frapper l’Oklahoma depuis trois décennies. Une expédition dangereuse à laquelle se joint son ex-compagnon Bill Harding (Bill Paxton), qui avait pourtant promis de raccrocher pour endosser un poste de présentateur météo.

Philip Seymour Hoffman, Jami Gertz, Cary Elwes, Lois Smith et Alan Ruck complètent la distribution. En 1997, le film est nommé aux Oscars du Meilleur son et des Meilleurs effets spéciaux.

Un tournage périlleux

Si Jan de Bont accepte de réaliser Twister, c’est en partie parce qu’il sait que les effets spéciaux pratiques sont sur le déclin et qu’il ne pourra probablement plus autant les utiliser dans les années à venir. Pour la reconstitution des tornades, en plus des effets numériques, des machines reproduisent du vent et de la pluie. Par ailleurs, certains des innombrables débris apparaissant à l’écran sont réels.

Alors qu’ils tournent une scène en voiture, Helen Hunt et Bill Paxton manquent d’être percutés par une moissonneuse suspendue, comme le raconte le second sur le plateau d’Oprah Winfrey. Taquin, le réalisateur lui coupe la parole (à 12.59 dans la vidéo ci-dessus) et lance :

Ce n’était pas si dangereux. Ils sont très vite effrayés.

Jan de Bont salue l'implication de Bill Paxton

Mais en mars 2017, quelques jours après l’annonce du décès de Bill Paxton à l’âge de 61 ans, Jan de Bont revient sur l’implication du comédien. Lorsqu’il hérite du personnage de Bill Harding, l’acteur fétiche de James Cameron se retrouve véritablement propulsé en tête d’affiche, malgré des rôles marquants dans Aux frontières de l’aube, Predator 2, Les Pilleurs ou encore Apollo 13.

Il n’hésite pas à s’investir pleinement pour les séquences spectaculaires, comme s’en souvient le cinéaste pour The Hollywood Reporter. Jan de Bont se remémore ainsi :

Il aimait la partie physique du jeu d’acteur. Il a fait ses propres cascades – il n’aurait laissé personne lui enlever cela. Cette scène dans Twister où ils sont en chemin vers la grande tornade – il a tout fait lui-même. À l’époque, nous n’avions pas d’effets visuels – nous devions le faire pour de vrai. (…) Il s’est blessé. C’était comme si des pierres (des morceaux de glace, ndlr) lui arrivaient dessus. Dans le film, vous pouvez voir les coupures sur son visage – elles sont réelles. Mais à la fin de la scène, il était plein d’adrénaline. (…) La plupart des acteurs avec qui j’ai travaillé ne veulent même pas s’approcher de ce genre de choses. Mais c’est ce qui représentait Bill. Il n’arrêtait pas de dire : 'Certaines choses ne peuvent pas être jouées, il faut les ressentir'.

L’hommage des chasseurs de tornades

Après l’annonce de sa mort, des chasseurs de tempêtes rendent eux aussi un hommage touchant à Bill Paxton. Comme le rapporte CNN, ils utilisent pour cela le réseau de repérages de tempêtes et de tornades Spotter. Ce dernier enregistrant les coordonnées GPS de ses membres, il retranscrit les initiales du regretté comédien le 26 février 2017 entre le Kansas et l’Oklahoma, en prenant pour point central la ville de Wakita, où se déroule une partie de Twister.

Président de Spotter Network, John Wetter déclare alors à propos de l'acteur et du long-métrage, qui auraient influencé de nombreux jeunes météorologues :