Un bébé pour Noël sur TF1 : Laëtitia Milot était véritablement enceinte lors du tournage

La magie de Noël opère une nouvelle fois, ce lundi soir sur Tf1, grâce à la comédie romantique " Un bébé pour Noël " avec Laëtitia Milot. Enceinte lors du tournage, la jeune femme s'est plongée dans ce rôle avec plaisir et sans difficultés. Ce téléfilm aborde, avec humour et légèreté, une maternité inattendue.

Noël approchant à grand pas, TF1 rediffuse donc ce lundi le téléfilm Un bébé pour Noël tourné à Chamonix. Laëtitia Milot, la célèbre comédienne de Plus Belle la Vie, partage l'affiche de Un bébé pour Noël avec Maud Baecker, révélée par son rôle d'Anna la sœur de Chloé dans Demain nous appartient. Il y aura également Alexis Loret vu dans la série Les innocents, Bartholomew Boutellis (Camping Paradis), ou encore Emilie Hantz (Alice Nevers, le juge est une femme).

Un bébé pour Noël : un choix cornélien

Un bébé pour Noël retrace l'histoire de Noémie, une jeune femme qui, suite à un banal accident, se retrouve plongée dans le coma pendant 6 mois. À son réveil, la jeune femme est complètement déboussolée, et son corps est métamorphosé. Elle découvre avec stupeur un ventre enflé, témoignant d'une grossesse bien avancée.

Un bébé pour Noël © JLA Productions, TF1

Une situation d'autant plus stressante pour Noémie qui ne connaît pas l'identité du père de son futur bébé. Avant de se retrouver à l'hôpital, elle s'est disputée avec son fiancé Olivier et a fini par retourner dans les bras de son ex Yann. Les deux hommes sont fous amoureux de Noémie, et renoncent au test ADN. Olivier et Yann lui laissent donc l'entière responsabilité de choisir qui sera le futur papa. La jeune femme tiraillée entre deux hommes doit donc résoudre une réelle équation sentimentale.

Enceinte, de la réalité à la fiction

La comédienne Laëtitia Milot était véritablement enceinte de 5 mois lorsque le producteur lui à proposé le rôle, écrit pour elle. C'est avec plaisir qu'elle a donc accepté de jouer Noémie dans Un bébé pour Noël. Le projet a été écrit et tourné en à peine 2 mois. Choyée par l'équipe technique, tout a été mis en place pour que la jeune femme soit à l'aise. Les horaires de tournage ont été aménagés, lui laissant des temps de repos.

Un bébé pour Noël © JLA Productions, TF1

Effectivement, Laëtitia Milot est atteinte d'endométriose, une maladie chronique douloureuse impactant la fertilité. Elle a mené un réel combat pour tomber enceinte. Avec précaution et l'accord de son médecin, le tournage a pu se dérouler sans aucune prise de risques pour la jeune femme.

Le bébé miracle de Laetitia Milot

La fille de Laëtitia Milot, la petite Lyana, a pointé le bout de son nez en mai 2018. Ce bébé miracle est le fruit d'une union entre la comédienne et son mari Badri. La féerie et la magie de Noël viennent sublimer la grossesse de Laëtitia Milot. Le téléfilm Un bébé pour Noël restera un souvenir inoubliable, immortalisant en image l'unique grossesse de la comédienne. En effet, elle a annoncé récemment, avec émotion, dans l'émission La Boîte à secret, qu'elle ne pourrait pas retomber enceinte à cause de sa maladie.

La jeune maman a beaucoup de projets, et continue sa collaboration avec TF1. Elle a tourné en août dernier l'adaptation de son second roman Liés pour la vie. Il se pourrait également qu'elle donne la réplique à Line Renaud dans un prochain téléfilm, pour France 2 cette fois-ci.

Un bébé pour Noël met en avant le sujet de la maternité et de la paternité avec légèreté, humour et émotion. C'est une comédie qui réjouira les petits comme les grands. Le téléfilm sera diffusé ce lundi 7 décembre sur Tf1 à 21 h 05.