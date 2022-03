Un espion ordinaire : Benedict Cumberbatch a été chamboulé par son impressionnante perte de poids

Dans "Un espion ordinaire", Benedict Cumberbatch incarne un homme d'affaires recruté par le MI6 pour se rapprocher d'une source russe en pleine guerre froide. Un rôle pour lequel le comédien a effectué une transformation physique impressionnante et particulièrement difficile à vivre.

Un espion ordinaire : un agent très spécial

Après avoir interprété un jeune agent du MI6 dans La Taupe, Benedict Cumberbatch retourne en guerre froide et retrouve les services secrets dans Un espion ordinaire. Pourtant, rien ne prédispose le personnage qu'il incarne dans ce film de Dominic Cooke à collaborer avec l'agence de renseignements extérieurs du Royaume-Uni et la CIA.

Le long-métrage raconte l'histoire vraie de Greville Wynne. Ingénieur et homme d'affaires menant une existence tranquille, il est recruté au début des années 60 en raison de ses voyages fréquents en Europe de l'Est. Le MI6 et la CIA souhaitent profiter de sa couverture parfaite pour entrer en contact avec Oleg Penkovsky (Merab Ninidze), colonel du GRU effrayé par les ambitions de Nikita Krouchtchev.

Un espion ordinaire ©SND

Après leur rencontre, l'agent soviétique transmet des informations importantes à Greville Wynne. Des données qui s'avèreront capitales durant la crise des missiles de Cuba. Alors que les deux hommes développent une relation de confiance, le KGB se montre de plus en plus suspicieux. Jessie Buckley, Rachel Brosnahan et Angus Wright complètent la distribution de ce film d'espionnage tendu, qui met en avant une amitié inattendue et touchante.

Benedict Cumberbatch métamorphosé

La dernière partie d'Un espion ordinaire se concentre sur l'emprisonnement de Greville Wynne, ainsi que sur son sort incertain. À l'écran, le personnage apparaît métamorphosé, affichant une maigreur qui contraste avec son apparence au début du long-métrage, passant d'une certaine oisiveté à de terribles privations. Pour que cette transformation soit à la fois crédible et douloureuse pour le spectateur, Benedict Cumberbatch perd dix kilos lors de sa préparation. L'acteur se lance dans un régime qu'il qualifie "d'habituel", mais aussi dans des exercices "extrêmes". Il précise lors d'un entretien pour le site CinemaBlend :

Tout a été fait de manière saine. (...) Il s'agissait d'essayer de rétrécir ma masse corporelle autour des muscles.

Un processus qui l'a dépouillé de toute son énergie :

On se sent désorienté, on se sent déshydraté, on a tout le temps faim. On se sent très vulnérable émotionnellement et physiquement, ce qui s'avère très utile pour jouer un personnage qui a dû endurer cela pendant des mois, voire des années.

Une métamorphose que Benedict Cumberbatch perçoit donc comme un hommage à Greville Wynne :

C'était impératif pour moi. On regarde ces photographies et même s'il ne s'agit peut-être que de quatre scènes du film, je n'avais d'autre choix que d'honorer la vérité de ce qu'il a enduré pendant une période bien plus longue de sa vie.

Néanmoins, lors d'un entretien pour Kino TV, le comédien assure qu'il ne "le referait pas".