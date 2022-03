Un homme abîmé sur France 2 : c'est quoi ce téléfilm qui brise le tabou du viol masculin ?

France 2 diffuse le téléfilm "Un homme abîmé" porté par Yannick Choirat. Il y incarne un père de famille qui a tout pour lui et qui va pourtant voir sa vie basculer le jour où il est abusé sexuellement par un autre homme. La fiction brise les tabous du viol masculin et illustre les douloureuses répercussions que cela peut avoir.

Un homme abîmé : une vie brisée

France 2 met en avant un sujet très peu traité et tabou, grâce à la fiction Un homme abîmé porté par Yannick Choirat. Il s'agit des violences sexuelles faites aux hommes, ainsi que les déflagrations psychiques que causent de telles agressions. Ce téléfilm courageux aborde le viol qu'a subi Vincent, un père de famille et avocat d'affaires. Ce dernier a tout pour lui, tant sur le plan personnel que professionnel. Malheureusement, il suffira d'une mauvaise rencontre pour que sa vie bascule.

Son synopsis est le suivant :

Avocat d’affaires, heureusement marié, père de deux enfants, Vincent Sorrente est un homme dont la vie ressemble à celle dont il avait toujours rêvée. Une vie d’homme fort et sûr de lui, que rien ne pourrait ébranler. Et pourtant… Il aura suffi d’une mauvaise rencontre avec un inconnu faussement amical, de la consommation involontaire d’une drogue dite « du violeur », pour se réveiller un matin des contusions sur le corps et le visage et du sang entre les jambes. Vincent a été violé.

Plus rien ne sera jamais comme avant. Blessé dans son corps et son identité, Vincent se noie. Il devient un homme en danger qui va devoir se battre pour retrouver son intégrité et sa dignité bafouée. Qui est-il ? Quel mari peut-il encore être, quel père, quel homme ? Face aux siens, à son milieu professionnel, au souvenir de son agresseur, comment répondre à ce qui est attendu de lui ? Aujourd’hui, qu’est-ce qu’être un homme ? Et qu’est-ce que le redevenir ?

Que signifie être un homme aujourd'hui ?

La parole est très difficile à libérer à ce sujet. Et même si le nombre de cas d'hommes victimes de violences sexuelles est moins élevé que le nombre de femmes, (28% en 2021 selon une étude du Ministère chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes), le sujet brise les tabous et met en avant un point de vue différent de ce que l'on a l'habitude de voir. Yannick Choirat est accompagné à l'écran par Anne Marivin (Rebecca) qui incarne très justement sa femme, mais également de Jéremy Gillet, ainsi que de Didier Flamand.

Un homme abîmé est réalisé par Philippe Triboit (Un village français). Ce téléfilm aborde donc une vision masculine avec un personnage qui coche toutes les cases de la virilité et répond aux codes de la masculinité traditionnelle. Le scénariste Pierre Linhart a illustré le cheminement psychique de Vincent qui va se noyer dans sa douleur. Cette violente agression va provoquer en lui des réactions inappropriées, des flashs traumatiques et surtout des sautes d'humeurs qui vont ruiner sa vie de famille.

Ce dernier va donc développer un comportement agressif pour regagner sa virilité, qu'il a l'impression d'avoir perdue. Vincent va devoir se faire violence, vaincre ses démons et accepter l'aide de sa femme, mais également de la justice.