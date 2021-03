Un homme d'honneur sur TF1 : c'est quoi cette série remake de Your Honor ?

La série "Un homme d'honneur" portée par Kad Merad et Rod Paradot arrive sur TF1. Remake de la série américaine "Your Honor" avec Bryan Cranston, on y suit un juge qui bascule de l'autre côté de la loi pour sauver son fils...

Un homme d'honneur : adaptation d'une série à succès

Après la série Je te promets, adaptée de la version américaine This is us et Gloria, l'adaptation de Keeping Faith, TF1 investit à nouveau dans les remakes de séries étrangères. Un homme d'honneur, la nouvelle série policière, tire son scénario de la mini-série américaine portée par Bryan Cranston, intitulée Your Honor.

Véritable carton, la version outre-Atlantique est elle-même adaptée de la série israélienne Kvodo. Cette version originale a été créée en 2017 et se compose de deux saisons. Côté français, c'est Kad Merad et Rod Paradot qui sont les têtes d'affiche, entourés par d'autres célèbres acteurs et actrices. Ils seront tous les deux plongés dans un véritable cauchemar et devront faire face à de sérieux dilemmes.

La descente aux enfers

Le juge Altam va être confronté, malgré lui, à une affaire déchirante. Son fils, adolescent, provoque un sérieux accident de voiture dans lequel il percute violemment un motard. Pris de panique le jeune homme ne porte pas assistance et s'enfuit immédiatement. Malheureusement pour lui, l'homme qu'il vient de renverser n'est autre que le rejeton d'un puissant mafieux. C'est une question de choix. Le juge, connu pour son intégrité, est partagé entre ses principes moraux et l'amour qu'il porte pour son fils Lucas.

Tout ne se passe pas comme prévu dans Un homme d'honneur. L'affaire est de plus en plus complexe et de nouvelles choses sont à prendre en compte. Le juge va basculer de l'autre côté de loi en choisissant d'aider son fils qui est complètement démuni face à cette situation. Entre vengeance, corruption, violence et sacrifice paternel, les six épisodes de la série s'enchaînent au rythme de nombreux rebondissements. Les terribles mensonges du juge et de son fils finiront par avoir de graves conséquences. La tension est palpable, de quoi tenir en haleine jusqu'au dénouement.

Un homme d'honneur © TF1 Production

Un casting 5 étoiles

La série Un homme d'honneur est portée par Kad Merad qui interprète le juge Richard Altman. On retrouve donc à ses côtés, pour interpréter son fils Lucas, Rod Paradot. Connu depuis 2015 avec son rôle dans La Tête haute, le jeune acteur avait reçu pour ce rôle le César du meilleur espoir masculin. Et cette terrible enquête rassemble encore du beau monde : Gérard Depardieu interprète un baron de la drogue, avec à ses côtés Aure Atika.

Du côté de la loi, c'est Zabou Breitman qui se glisse dans le rôle de la commissaire de police. Eye Haïdara, quant à elle, interprète l'avocate. Son visage vous dit sans doute quelque chose depuis ses interprétations dans Le Sens de la fête ou Deux Moi. On retrouve également dans ce panel de comédiens Nicolas Duvauchelle (Balle perdue, Persona non grata) et la fraîcheur de Manon Azem, adepte des séries télévisées qui a notamment joué dans Section de recherche et Ils étaient dix.

Alors, vous laisserez-vous tenter par Un homme d'honneur, le lundi 22 mars sur TF1 ?