Un Indien dans la ville le 26 août sur TMC : qu'est devenu Ludwig Briand (Mimi-Siku) après le film ?

Héros de notre enfance, Ludwig Briand, alias Mimi-Siku dans la comédie "Un Indien dans la ville" a bien changé, tout comme les interprètes de Sophie et de Jonathan. Que sont-ils devenus après le film d'Hervé Palud sorti en 1994 ?

Un Indien dans la ville : classique des années 90

Sorti dans les salles françaises en décembre 1994, la comédie Un Indien dans la ville d'Hervé Palud a depuis atteint le statut de film culte, en particulier pour les personnes nés dans les années 80. On y suit Stéphane Marchadot (Thierry Lhermitte), opérateur de marché français, qui part en Amazonie retrouver son ex-femme Patricia (Miou-Miou) afin de lui faire signer les papiers du divorce dans le but d'épouser sa nouvelle compagne (Arielle Dombasle). Une fois là-bas, il découvre qu'il a un fils, Mimi-Siku (Ludwig Briand), âgé de 13 ans. Convaincu par ce dernier qui rêve de voir la tour Eiffel, il décide de l'emmener avec lui pour lui faire découvrir la civilisation occidentale, bien loin des habitudes du petit garçon. Une fois à Paris, ce dernier a bien du mal à s'acclimater aux habitudes citadines et enchaîne les catastrophes, notamment lorsqu'il tombe amoureux de Sophie, la fille du meilleur ami de son père.

Grand succès public, Un Indien dans la ville a totalisé près de 8 millions d'entrées en France à sa sortie et a permis de relancer la carrière de Thierry Lhermitte. Ses répliques cultes, notamment le fameux "wakatépé baboune" de Mimi-Siku, font partie des raisons qui nous poussent à le revoir encore et encore.

En 1997, Disney produit un remake américain, Un Indien à New York, qui sort également en France en août 1998, mais ne rencontre pas le même succès.

Qu'est devenu Ludwig Briand (Mimi-Siku) après le film ?

Véritable star à la sortie du film, Ludwig Briand, l'interprète de Mimi-Siku a ensuite très vite disparu des radars après avoir joué dans plusieurs épisodes de la série Un et un font six entre 1997 et 1999 et quelques téléfilms. Désirant s'éloigner des plateaux de cinéma après son rôle dans Un indien dans la ville, Ludwig Briand s'est concentré sur ses études de droit et exerce aujourd'hui la profession de greffier au Ministère de la Justice, comme il le révélait dans une interview pour nos confrères de Télé-Loisirs en 2017.

Alors qu'il a beaucoup changé physiquement (notamment au niveau capillaire), Ludwig Briand avoue néanmoins qu'il est parfois arrêté dans la rue par des personnes qui le reconnaissent. Lorsque le film passe à la télévision, il avoue qu'il reçoit ensuite beaucoup de demandes d'ajout sur Facebook ainsi que de nombreux SMS de ses amis et collègues.

Que deviennent Pauline Pinsolle (Sophie) et Stanley Zana (Jonathan) ?

De leurs côtés, Pauline Pinsolle et Stanley Zana, qui interprétaient les enfants de Richard, le collègue de Stéphane, interprété par Patrick Timsit, se sont également éloignés des plateaux de cinéma. Si l'on en croit son compte Instagram, la première s'est spécialisée dans le journalisme et la communication. Quant à son petit frère dans le film, il s'est orienté vers une carrière dans l'immobilier puisqu'il a fondé l'entreprise MyBnBManager.

