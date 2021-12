Un Indien dans la ville : Ludwig Briand (Mimi Siku) a-t-il réellement escaladé la Tour Eiffel ?

Comédie culte des années 90, "Un indien dans la ville" a marqué une génération par ses scènes cocasses. Une, en particulier, est restée dans les mémoires : celle de Mimi Siku grimpant sur la célèbre Tour Eiffel. Comment l'équipe du film a mis en œuvre une telle séquence ?

Un Indien dans la ville : Chacun sa route, chacun son chemin

Quand on pense à Un indien dans la ville, plusieurs éléments nous (re)viennent à l'esprit. Thierry Lhermitte, les répliques cultes de Mimi Siku ("Fais dodo", "Ta guol", "Wakatépé Baboune"), le Club Dorothée qui apparaît dans une courte séquence, et bien évidemment la chanson du film interprétée par le regretté Tonton David.

Le film, réalisé par Hervé Palud, a obtenu un gros succès en salles avec plus de 7 millions d'entrées. Il fut même classé second au box-office français de l'année 1994 derrière Le Roi Lion. En outre, bien qu'il fût décapité par la critique américaine lors de sa sortie Outre-Atlantique, Un Indien dans la ville a connu un remake US intitulé Un Indien à New York.

La comédie suit donc Stéphane Marchadot qui se rend dans la jungle amazonienne afin de retrouver sa première femme pour lui faire signer les papiers du divorce. Sur place, il découvre qu'il a un fils de 13 ans nommé Mimi Siku. À contre-cœur, il le ramène à Paris. Seulement, ce dernier qui n'a jamais connu les us et coutumes de la vie citadine, amène bien des ennuis à Stéphane.

Une séquence célèbre

La scène la plus célèbre d'Un Indien dans la ville est bien évidemment celle au cours de laquelle Mimi Siku se balade dans la capitale et décide d'escalader la Tour Eiffel. La question est : est-ce que l'acteur Ludwig Briand qui interprète le personnage grimpe réellement au sommet de la Dame de Fer ?

Comme le relaye Tele Star via les déclarations d'Hervé Palud dans l'émission Secrets de Tournage (sur Europe 1), la réponse est non ! En effet, au vu de la dangerosité de l'exercice, l'acteur fut régulièrement doublé par un cascadeur professionnel. Cependant, il fut réellement présent sur certains plans, notamment celui où il admire le panorama parisien lorsqu'il se retrouve au sommet de la Tour. Par ailleurs, l'acteur n'était protégé par aucun filet de protection. Il était tout simplement attaché à un harnais et un cascadeur se trouvait à côté de lui en cas de problème.

L'opération était donc plus que risquée, mais Ludwig Briand s'est avéré être très professionnel, comme l'indique Palud :