Un jour : Anne Hathaway a été critiquée pour son accent

Adaptation du roman éponyme de David Nicholls, le film « Un jour » est censé suivre deux protagonistes écossais, joués par Jim Sturgess et Anne Hathaway. Sauf que l’accent de l’actrice américaine n’a pas convaincu tout le monde.

Un jour : une belle histoire d’amour

Troisième roman de l’écrivain David Nicholls, Un jour est également son plus célèbre. En effet, l’œuvre (considérée comme l’une des rares romances qui pourraient autant plaire aux hommes qu’aux femmes) a été traduite en 25 langues. Elle s'est, par ailleurs, vendue à plus d'un million d'exemplaires en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, devenant un véritable best-seller.

Devant ce succès, Hollywood n’a donc pas tardé à racheter les droits du roman pour l’adapter au cinéma. C’est donc la réalisatrice Lone Scherfig qui est choisie pour réaliser le film. Par le passé, la danoise s’était révélée grâce au film Une éducation, qui a fait de l’actrice Carey Mulligan une star. Pour son nouveau film, Scherfig s’entoure d’un casting expérimenté avec Anne Hathaway, Jim Sturgess, Rafe Spall, Jodie Whittaker et Patricia Clarkson.

Un jour suit donc Emma et Dexter, deux étudiants écossais qui passent la nuit ensemble après une nuit arrosée. Toutefois, ils décident de rester amis. C’est ainsi que le film suit leur relation durant 20 ans, faite de hauts et de très bas. Avec une seule question : finiront-ils par se mettre ensemble ?

Un jour ©Focus Features

Un accent pénible

Au même titre que des actrices telles que Gwyneth Paltrow ou bien Mélanie Laurent, Anne Hathaway fait partie de ces actrices régulièrement plébiscitées par les réalisateurs…mais pas toujours appréciées d’une partie de l’opinion publique. Par conséquent, son annonce dans Un jour pour interpréter Emma, fut vécue comme un affront pour les fans du livre. En effet, le personnage est décrit dans le roman comme une geek issue de la classe moyenne du Yorkshire. Tout le contraire de la star américaine, considérée comme trop glamour par les lecteurs.

La colère des fans s’est plus tard amplifiée avec la première bande-annonce du film. Ainsi, l’accent britannique d’Anne Hathaway ne fait pas du tout l’unanimité, dès les premières images du trailer. Un scepticisme qui rappelle d’ailleurs l’époque où Renée Zellweger avait été choisie pour être Bridget Jones. Sauf qu’à la différence de l’actrice texane, Hathaway ne convainc pas les spectateurs britanniques après visionnage du film.

Et tant pis si l’actrice a déclaré avoir visionné le populaire feuilleton britannique Emmerdale, pour les besoins d’Un jour. Comme le relate Reuters, les critiques britanniques ne se sont pas privées de considérer l’accent du Yorkshire de l’actrice comme l’un des pires qu’ils aient jamais entendus de leur vie. Dur…