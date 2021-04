Un voisin trop parfait sur Netflix : des scènes de sexe compliquées pour Jennifer Lopez

"Un voisin trop parfait" est un film sulfureux aux nombreuses scènes de sexe qui font monter la température. Une situation qui a rendu Jennifer Lopez très nerveuse.

Un voisin trop parfait : modèle du genre

Un voisin trop parfait est un thriller mis en scène par Rob Cohen sorti en 2015. On y suit Claire Peterson (Jennifer Lopez), une mère de famille récemment divorcée qui a une aventure avec Noah Sandborn (Ryan Guzman), un jeune homme qui habite le même quartier qu'elle. Il a 19 ans, elle la quarantaine et cette relation devient rapidement tumultueuse et excitante pour les deux. Pourtant, quand Noah commence à devenir ami avec Kevin (Ian Nelson), le fils de Claire, cette dernière comprend que les choses doivent s'arrêter entre elle et son jeune amant. Noah ne l'entend néanmoins pas de cette oreille et la situation prend un tournant beaucoup plus sombre et angoissant.

Un voisin trop parfait ©Blumhouse Productions

Le long-métrage est un modèle de production de chez Blumhouse. Un petit budget de 4,2 millions de dollars, pas beaucoup de décors, une intrigue qui pousse vers la noirceur... La recette est connue mais elle fonctionne toujours aussi bien. Rob Cohen se colle à la réalisation, lui qui est pourtant plus habitué des productions à gros budgets comme Fast & Furious ou xXx. Malin, le réalisateur négocie tout de même un pourcentage sur les recettes. Un voisin trop parfait rapporte plus de 50 millions de dollars dans le monde et Cohen se remplit tranquillement les poches de presque 2 millions. Pas mal pour un tournage commando de 24 jours. Pour Jennifer Lopez, la star du film, la production ne fut pourtant pas une promenade de santé, la faute à quelques scènes des plus inconfortables à tourner.

Un petit goût à mère

Un voisin trop parfait contient des scènes de sexe entre les personnages de Claire et Noah. Si ce dernier est censé avoir 19 ans, son interprète était âgé de 26 ans lors du tournage. Jennifer Lopez en avait 44 ans, soit à peu près le même âge que celle qu'elle incarne. L'actrice s'est beaucoup investie dans le film, emmenant même sa propre garde-robe pour confectionner celle de Claire dans le film. Ce sont donc ses vrais vêtements qu'elle porte tout au long du thriller. Si elle a fait un effort pour amener son propre textile, elle en a fait également un autre au moment de l'enlever.

Un voisin trop parfait ©Blumhouse Productions

Un voisin trop parfait offre en effet des moments de luxure pour lesquels elle n'a pas fait appel à une doublure. Il est pourtant souvent de coutume de le faire pour les superstars, mais l'actrice a préféré assumer la tension sexuelle jusqu'au bout. Cela ne signifie néanmoins à aucun moment que tourner ces scènes fut un moment de plaisir, bien au contraire. À l'époque de la sortie du film, elle s'était confiée sur le sujet, expliquant que, d'ordre général, les scènes de sexe n'étaient jamais fun à tourner.

La chanteuse se sent toujours très mal à l'aise à ces moments-là même si elle sait que son travail, c'est aussi d'arriver à ce qu'ils aient l'air crédibles. Les passages torrides d'Un voisin trop parfait n'ont pas fait exception à la règle et furent tout aussi embarrassants qu'à l’accoutumé.

Quand on découvre le résultat final à l'écran, il est difficile de ressentir cette gêne pourtant présente sur le tournage. Une preuve que Jennifer Lopez est capable de s'offrir entièrement à un rôle.

Un voisin trop parfait est disponible en streaming sur Netflix.