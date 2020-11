Une histoire d'amour à Noël sur M6 : retrouvez Tricia Helfer de Lucifer et Battlestar Galactica

Tricia Helfer est connue pour ses rôles de Numéro 6 dans "Battlestar Galactica" et de Charlotte Richards dans "Lucifer". La comédienne est également adepte des téléfilms de Noël, comme "Une histoire d'amour à Noël" avec Eric Mabius.

Une histoire d'amour à Noël c'est quoi ?

Une histoire d'amour à Noël raconte l'histoire de Sarah Reed et Liam Clark. Tous les deux se connaissent depuis longtemps et ont toujours été en compétition l'un avec l'autre. Même adultes, avec leur emploi respectif, ils sont rivaux. En effet, ils occupent tous les deux le poste de maire d'une partie de la ville Riverton. Mais la compétition va prendre une autre tournure lorsqu'est organisé un concours du meilleur esprit de Noël. Évidemment, ils vont tout faire pour l'emporter.

Réalisé par David Weaver, Une histoire d'amour à Noël est porté par Tricia Helfer et Eric Mabius, deux visages bien connus et particulièrement joyeux durant le tournage :

Vous les aurez reconnus, lui est un habitué des téléfilms et est apparu dans Ugly Betty, The L World ou encore Resident Evil, elle s'est illustrée dans une série de science-fiction majeure des années 2000 et a récemment croisé la route du Diable.

Les rôles clés de Tricia Helfer

En 2004 était lancée Battlestar Galactica, série de science-fiction qui marqua la seconde moitié des années 2000. Jusqu'en 2009 les spectateurs suivirent les aventures du commandant Adama, de Starbuck et du reste de la flotte de survivants d'une guerre stellaire. Pour beaucoup, c'était l'occasion de découvrir notamment Tricia Helfer, l'interprète de Numéro 6 dans la série. Son personnage est une cylon humanoïde infiltrée, aussi séduisante que dangereuse. Avant cela, elle débuta dans le mannequinat, avant d'apparaître dans quelques films et séries. Mais c'est avec Battlestar Galactica que son expérience de model fut pleinement utilisée.

Tricia Helfer, Battlestar Galactica ©Sky One

La série lui permit d'être reconnue dans le milieu. Après quoi ses apparitions ont été nombreuses dans des épisodes de séries, des films, des téléfilms, mais aussi des jeux vidéo. En effet, elle prête sa voix à Sarah Kerrigan, protagoniste majeur de StarCraft II, à IDA, l'IA de Mass Effect 2 qui prend une apparence humanoïde dans Mass Effect 3, ou encore à Sonya Blade dans Mortal Kombat X. Tout cela dans les doublages anglais des jeux, bien entendu.

Cependant, pour les plus jeunes qui n'auraient pas connu Battlestar Galactica, Tricia Helfer a marqué les esprits en 2016 en tant que Angela Lange dans la saison 2 Powers, mais surtout dans Lucifer. Elle a une vraie importance dans le développement des saisons 2 et 3 puisqu'elle se retrouve à incarner la mère de Lucifer / Charlotte Richards. En effet, la pauvre Charlotte est tuée dans la seconde saison et la mère de Lucifer en profite pour prendre possession de son corps. Ce n'est qu'après la saison 2 que Charlotte redevient elle-même, avant de subir un nouveau destin tragique...

Tricia Helfer, Lucifer ©Fox

Vers un retour dans Lucifer ?

Logiquement absente de la première partie de la saison 5 (ou presque), peut-on malgré tout s'attendre à la revoir dans la suite de Lucifer ? A priori non. L'épisode 4, en noir et blanc, était le seul épisode dans lequel elle était prévue comme elle l'a expliqué sur Twitter.

À défaut d'avoir un nouveau rôle régulier de prévu, Tricia Helfer est donc à retrouver dans des téléfilms de Noël pour l'instant.