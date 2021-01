Une Journée en Enfer sur M6 : découvrez comment le film a attiré l'attention du FBI

« Une Journée en Enfer » est considéré par beaucoup de fans comme le meilleur opus de la saga « Die Hard ». Le film signait notamment le retour de John McTiernan derrière la caméra. Mais saviez-vous qu'une séquence du long-métrage avait été jugée tellement réaliste qu'elle a éveillé l'attention du FBI ?

Une Journée en Enfer : classique Die Hard

En 1995, John McTiernan reprend les rênes de la franchise Die Hard. Le cinéaste, qui avait réalisé Piège de Cristal en 1988, n'était pas revenu derrière la caméra pour 58 minutes pour vivre. Un affront réparé puisque le réalisateur réalise le troisième opus : Une Journée en Enfer. Pour l'occasion, Bruce Willis est évidemment de retour dans la peau de John McClane, tandis que le reste du casting se compose de Samuel L Jackson et de Jeremy Irons dans la peau de Simon Gruber, le frère du personnage incarné par Alan Rickman dans le premier film de la franchise. Une Journée en Enfer s'est avéré être une réussite critique et populaire avec plus de 366 millions de dollars de recettes au box-office.

Si Une Journée en Enfer est autant apprécié par les fans, c'est à la fois pour sa qualité d'écriture, mais également pour ses séquences d'action saisissantes. Dans ce troisième film, John McTiernan connecte son œuvre au premier film, et offre une nouvelle fois un méchant d'anthologie. Jeremy Irons est imposant dans ce rôle qui devait initialement être donné à Sean Connery, mais que ce dernier a refusé.

Die Hard 3 : Une journée en enfer ©20th Century Fox

Avant de déboucher sur l'histoire d'Une Journée en Enfer, deux autres scénarios ont été envisagés dans un premier temps. L'un, intitulé Troubleshooter, racontait comment John McClane, en croisière aux Caraïbes avec sa famille, se retrouvait attaqué par une horde de terroristes. Mais avec la sortie de Piège en haute mer, ce scénario a été décliné. L'autre version, écrite par Doug Richardson et John Fasano, racontait comment les antagonistes prenaient le contrôle du réseau métropolitain de Los Angeles. Mais cette fois, c'est Bruce Willis qui refusait cette idée. Il préférait en effet un cadre beaucoup plus grand qu'un huis clos dans le métro. Finalement, John McTiernan a opté pour cette course folle dans les rues de New York.

Une histoire qui a alerté le FBI

Le film est tellement réaliste, que le FBI s'est intéressé à l’œuvre de John McTiernan. L'agence gouvernementale a été intriguée par un passage en particulier. Il s'agit de la scène de braquage des lingots d'or dans la Réserve Fédérale de New York. Cette fameuse séquence a été jugée tellement réaliste, que le FBI a revu les systèmes de sécurité après la sortie du long-métrage. C'est assez saugrenu de se dire que le blockbuster américain a décelé des failles aussi obsolètes dans le système de sécurité d'un endroit aussi imposant.

Die Hard 3 : Une journée en enfer ©20th Century Fox

Mais ce n'est pas tout. Le scénariste Jonathan Hensleigh avait visité les locaux de la Réserve Fédérale en amont du film. Il avait eu accès aux plans des lieux, et à certains systèmes de sécurité pour développer son histoire et cette séquence précise. Évidemment, après la sortie d'Une Journée en Enfer, le scénariste a reçu une visite du FBI. Il a été soumis à un interrogatoire conjoint entre la police et les agents spéciaux :

Pendant une bonne dizaine de minutes, j'ai vraiment, vraiment eu les jetons. J'ai même cru qu'ils allaient m'arrêter. Mais le FBI m'a simplement dit "ça va vous paraître dingue, mais quelqu'un pourrait vraiment mettre en pratique le modus operandi du vol. Nous allons avoir une petite réunion sur le sujet. Et discuter de la manière dont nous pourrions améliorer la sécurité du site pour que cela n'arrive jamais."

Une histoire assez hallucinante qui donne encore plus de crédibilité à Une Journée en Enfer, un film déjà largement culte.