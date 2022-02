Vaiana : pourquoi l'héroïne ne s'appelle pas Moana dans plusieurs pays ?

Dans la version originale de "Vaiana : La Légende du bout du monde", l’héroïne se prénomme Moana. Pourquoi s’appelle-t-elle différemment en France, mais aussi en Italie et en Espagne ?

Vaiana : une aventure au cœur de l’océan

Sorti en 2016, Vaiana : La Légende du bout du monde marque un nouveau carton pour la firme Disney. S’il ne dépasse pas le milliard de dollars au box-office comme ses prédécesseurs La Reine des neiges et Zootopie, le film d’animation récolte plus de 644 millions de dollars de recettes mondiales. Récit initiatique entraînant, le long-métrage réalisé par Ron Clements et John Musker (La Petite Sirène, Aladdin, La Princesse et la grenouille) fait voyager le spectateur au cœur de l’océan Pacifique, près des innombrables îles d’Océanie.

Alors que ses ancêtres ont cessé de naviguer depuis des centaines d’années à la suite d’une mystérieuse malédiction, la jeune Vaiana se prépare à succèder à son père Tui, chef de Motunui. Lorsqu’une étrange catastrophe frappe leur île, provoquant la disparition des poissons et des noix de coco, l’héroïne doit se lancer dans une quête à travers l’océan pour retrouver Maui, demi-dieu métamorphe du vent et de la mer disparu depuis un millénaire.

Vaiana : La Légende du bout du monde ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Lui seul pourra restaurer le cœur de Te Fiti, déesse qui aurait donné vie à l’océan et qui s’est désintégrée pour laisser place à Te Kā, démon de la terre et du feu qui serait la cause de ce phénomène inquiétant. Dans son périple pour retrouver Maui, Vaiana fait évidemment face à de nombreux obstacles, parmi lesquels des minuscules pirates, le crabe géant Tamatoa et Maui lui-même, imprévisible, égocentrique et farceur.

Des changements de nom pour plusieurs raisons

Dans plusieurs pays, l’héroïne Moana – qui correspond à "océan" en polynésien – a changé de prénom. En France, Disney a opté pour Vaiana, qui signifie "eau de roche" en tahitien, comme le rapporte Allociné. Elle est également appelée de la sorte en Espagne, mais pour une raison bien différente. Dans le pays, Moana Bouquet est une marque déposée par l’entreprise de parfumerie Casa Margot, selon El País.

En Italie, le film ne s’intitule pas non plus Moana mais Oceania, là encore pour une autre raison, cette fois-ci plus cocasse. Si Disney a pris cette décision, c’est parce que le prénom Moana rappelle l’actrice pornographique Moana Pozzi.

Née en 1961, elle crée en 1991 avec "la Cicciolina" le "Parti de l’amour", qui militait notamment en faveur de la légalisation des maisons closes ainsi que d’une meilleure éducation sexuelle. Elle décède en 1994 à Lyon à seulement 33 ans, des suites d’un cancer du foie. Sorti en 1999, le drame Guardami de Davide Ferrario s’inspire de sa vie. Dans la mini-série Moana diffusée en 2009, la comédienne Violante Placido lui prête ses traits.