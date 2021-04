Vaiana sur M6 : pourquoi le film a fait l'objet de certaines polémiques ?

Sorti en 2016, Vaiana fut un succès pour Disney, trois ans après la sortie de La Reine des Neiges. Pourtant, peu avant sa diffusion dans les grandes salles, le film a suscité de grandes craintes de la part des spectateurs, en particulier ceux qui étaient profondément attachés aux cultures polynésiennes.

Vaiana : une nouvelle princesse Disney est née

Trois ans après le triomphe de La Reine des Neiges, Disney livre en 2016 deux films d'animation : Zootopie et Vaiana. Pour ce dernier, l'évènement attire d'autant plus la curiosité que son récit prend place sur les iles polynésiennes. Par ailleurs, le film s'inspire librement de la mythologie polynésienne.

A l'arrivée, le long-métrage est un beau succès critique et commercial avec plus de 600 millions de dollars récoltés (pour 150 millions de dollars de budget). On est bien loin du milliard récolté par La Reine des Neiges, mais cela reste malgré tout un excellent score pour Disney. En outre, il est nommée à deux reprises aux Oscars et aux Golden Globes.

Le film d'animation se déroule donc en Polynésie, sur l'île de Motunui. On y suit Vaiana, une jeune fille intrépide qui va se lancer dans un voyage périlleux pour sauver son peuple. Sur sa route, elle croisera le chemin de Maui, un demi-dieu.

Une campagne de promotion compliquée pour Disney

La première polémique sur Vaiana arrive lorsque le choix de Dwayne Johnson pour doubler Maui a été officialisé. En effet, pour certains polynésiens, l'acteur possédait un accent jugé trop "américain" pour pouvoir camper le personnage. De plus, l'apparence obèse de ce dernier a suscité une vague d'indignation.

Toutefois, ce n'est pas tout. Peu avant la sortie de Vaiana, les produits dérivés du film voient le jour. Parmi eux, des "déguisements Maui" pour les enfants. Ainsi, il est possible de pouvoir disposer d'un "costume" qui imite la peau brune et tatouée du demi-dieu. Le tollé est alors total, dans une époque où l'appropriation culturelle et les clichés à l'encontre d'une communauté sont plus que jamais au centre de la table. Devant le bad buzz, Disney présente ses excuses et met rapidement fin à la commercialisation de ces déguisements.

Vaiana ©Walt Disney Pictures

Néanmoins, après la diffusion du film, les polémiques vont peu à peu s'éteindre. En effet, Vaiana va globalement être bien reçu pour son respect de la représentation des cultures polynésiennes.