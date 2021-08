Venise n’est pas en Italie sur France 2 : à quel chanteur le titre rend hommage ?

Avec Venise n’est pas en Italie en 2019, le réalisateur Ivan Calbérac fait une nouvelle fois le choix d’adapter sa propre pièce de théâtre sur grand écran. En effet, quatre ans plus tôt, il avait fait la même chose avec L’étudiante et Monsieur Henri. À noter toutefois que, à l'instar de ce dernier, Venise n’est pas en Italie est également une adaptation de son propre roman littéraire.

Pour l’occasion, le metteur en scène fait appel à deux jeunes comédiens Helie Thonnat et Eugène Marcuse, bien épaulés par les expérimentés Valérie Bonneton et Benoit Poelvoorde.

Venise n’est pas en Italie suit une famille pas comme les autres : les Chamodot qui vivent dans une caravane. Avec des parents particulièrement fantasques et loufoques, la vie adolescente d’Emile n’est pas toujours facile. Toutefois, son existence bascule lorsque Pauline, sa camarade lycéenne dont il est fou amoureux, l’invite à Venise pour y passer les vacances d’été.

Si l’adolescent est fou de joie suite à cette proposition, il se rend bien vite compte qu’il y a un problème à régler : ses parents qui souhaitent à tout prix l’accompagner. C’est le début d’un voyage rocambolesque en famille… Et en caravane, bien évidemment.

Si les moins de vingt ans mettront du temps à deviner la référence du titre du film, ce sera sans doute moins le cas de leurs parents. En effet, Venise n’est pas en Italie est une chanson composée par Serge Reggiani en 1977. Ce morceau fait partie des plus célèbres que l’acteur-chanteur a interprété.

Il faut rappeler que Serge Reggiani fait partie des monstres sacrés de la chanson française. Arrivé tardivement dans le monde musical (à 42 ans), il est initialement un acteur de théâtre et de cinéma qui a tourné pour les plus grands réalisateurs. Il s'est également lancé dans la peinture, à partir des années 80.

Le titre du film n’est d’ailleurs pas un hasard, comme le stipule le réalisateur dans le dossier de presse de Venise n’est pas en Italie :

C’est une magnifique chanson de Serge Reggiani sur un couple qui n’a pas les moyens de partir en voyage : « Venise n’est pas là où tu crois… Venise aujourd’hui, c’est chez toi, c’est où tu vas, c’est où tu veux… C’est l’endroit où tu es heureux… ». J’aime cette façon de signifier que le bonheur est en nous, et non à l’extérieur, comme on passe pourtant sa vie à le chercher.