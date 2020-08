Very Bad Trip lundi 10 août sur France 3 : quels acteurs étaient pressentis pour le film ?

Dans « Very Bad Trip », Bradley Cooper, Zach Galifianakis et Ed Helms forment un trio lancé à la recherche de leur meilleur ami, disparu pendant son enterrement de vie de garçon. Si le réalisateur Todd Phillips est particulièrement fier de l’alchimie entre les trois acteurs, il avait à l’origine un tout autre casting en tête.

Very Bad Trip : la naissance d’un trio

Présenté comme le film de gueule de bois ultime, Very Bad Trip avait créé la surprise en 2009 en raflant près de 470 millions de dollars au box-office mondial avec des têtes d’affiche relativement méconnues. Le long-métrage s’ouvre avec une scène où Phil (Bradley Cooper) annonce une mauvaise nouvelle à la future mariée de son ami Doug (Justin Bartha) : ce dernier a disparu, quelque part dans Las Vegas, à la suite d’un enterrement de vie de garçon qui a semble-t-il dégénéré. Avec son ami Stu (Ed Helms) et l’inénarrable Alan (Zach Galifianakis), Phil va tout faire pour retrouver le quatrième membre de leur meute de loups et le ramener à temps pour la cérémonie.

Succès inattendu qui mise beaucoup sur ses péripéties délirantes, à commencer par la découverte d’un tigre dans une salle de bains, Very Bad Trip doit aussi beaucoup à son trio principal. L’alchimie entre Phil, Stu et Alan est la composante primordiale du long-métrage, et plus globalement de la trilogie. Dixit le réalisateur Todd Phillips (Starsky & Hutch, Joker). Lors de la promotion du film, il déclarait à ce sujet :

La comédie est encore meilleure quand elle a du cœur. Le spectateur de ce Very Bad Trip doit sentir que nos gars sont vraiment attachés les uns aux autres pour que le film ne se réduise pas à une succession de gags. Nous avons cherché à explorer l'humour spontané qui naît de l'amitié masculine, les liens de complicité que nouent les hommes, et la gêne qui en découle parfois... Le casting assure les 2/3 de la réussite d'une comédie. Vous avez évidemment besoin d'un scénario solide, mais vous devez surtout trouver le bon rythme qui permettra à de grands acteurs comiques de se renvoyer la balle. Le script n'a été qu'un tremplin pour Bradley, Ed et Zach.

De nombreuses stars envisagées pour Very Bad Trip

Avant de confier les rôles principaux à Bradley Cooper, Ed Helms et Zach Galifianakis, Todd Phillips avait un tout autre casting en tête, comme l’expliquait Première en 2018. À l’origine, le réalisateur voulait se remettre des mauvaises critiques de Starsky et Hutch, de l’échec cuisant de L’École des dragueurs et de ses désaccords avec Sacha Baron Cohen sur Borat, qu’il était censé mettre en scène. Pour cela, le cinéaste devait initialement réaliser une comédie portée par Jack Black.

Ce dernier a finalement quitté le projet et Todd Phillips est ensuite tombé sur le script de Jackpot, qui lui a inspiré l’idée d’une nuit de débauche complètement oubliée dans la ville du vice et du péché. Le projet ayant convaincu Jeff Robinov, l’ancien président de la Warner, plusieurs stars ont été approchées. C’est le cas de Paul Rudd, qui enchaînait alors les comédies sous la houlette de Judd Apatow. L'acteur a néanmoins décliné la proposition de rôle. Lindsay Lohan devait quant à elle interpréter Jade, l’escort girl qui épouse Stu. Mais le réalisateur a préféré embaucher Heather Graham, considérant que la star de Freaky Friday était trop jeune pour jouer ce personnage.

Concernant le personnage d’Alan, le plus dur à caster selon Todd Phillips, le réalisateur avait d’abord envisagé un acteur plus jeune, et notamment Jake Gyllenhaal. Il s’est ensuite tourné vers Zach Galifianakis, en grand fan du travail de l’humoriste. Un choix judicieux au vu de la popularité d’Alan et de son interprète auprès du public.

Very Bad Trip est à voir ou revoir lundi 10 août sur France 3, à partir de 21h05.