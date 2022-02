Victoria : comment le film a marqué un tournant dans la carrière de Virginie Efira ?

Sorti en 2016, Victoria marque la première collaboration entre la réalisatrice Justine Triet et Virginie Efira. Dans cette comédie dramatique, l'actrice prête ses traits à Victoria Spick, une avocate qui se retrouve face à un dilemme. Pendant qu'elle assiste à un mariage, une invitée est victime d'un coup de couteau et l'un de ses amis, Vincent (Melvil Poupaud), est accusé. Malgré leur proximité, elle accepte de le défendre.

En parallèle, elle fait appel à Sam (Vincent Lacoste), un ancien client jugé pour trafic de drogue, pour l'aider à s'occuper de ses deux filles. Alors que ses émotions commencent déjà à déborder, une découverte vient enfoncer le clou. Victoria apprend que son ex David (Laurent Poitrenaux) a mis en ligne un récit inspiré de leur histoire. Au bord de la crise, l'héroïne tient bon.

Virginie Efira est nommée pour la première fois aux César grâce à son interprétation réjouissante et touchante de ce protagoniste profondément attachant. Trois ans plus tard, Justine Triet confie un nouveau rôle-titre à la comédienne, celui de Sibyl, long-métrage dans lequel elle incarne une psychanalyste mêlée à un triangle amoureux duquel elle ne fait pourtant pas partie.

Avec Victoria, la carrière de l'actrice prend un virage. Jusque-là, Virginie Efira est "invariablement" abonnée aux films où elle "court sous la pluie et roule des pelles juste avant le générique", comme elle l'affirme à Marie Claire. Ses personnages dans L'Amour, c'est mieux à deux ou 20 ans d'écart peuvent en témoigner. C'est d'ailleurs en partie grâce à la romance avec Pierre Niney que Justine Triet songe à la comédienne pour son long-métrage.

Victoria vient définitivement mettre un terme à cette routine cinématographique. Virginie Efira ajoute auprès de Marie Claire :

Avant, j'étais toujours la fille douce, sympa, un peu marrante – pas la femme fatale, quoi ! – avec qui on allait passer un bon moment, et après tout pourquoi pas, c'est quand même cool de faire Drew Barrymore comme métier ! Mais depuis Victoria de Justine Triet, on m'offre des rôles bien plus tarés : pour ça, c'est chouette de vieillir.