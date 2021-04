Vulnérables sur France 2 : c'est quoi ce téléfilm avec Léa Drucker ?

La fiction Vulnérables arrive enfin sur le petit écran. En octobre dernier, France 2 avait déprogrammé la diffusion du téléfilm réalisé par Arnaud Sélignac et porté par Léa Drucker, Romane Bohringer ou encore Thierry Godard. Suite à de terribles événements, la chaîne avait dû bousculer ses programmes afin de consacrer sa soirée à la liberté d'expression et la liberté d'enseigner.

En effet, le 19 octobre 2020, Samuel Paty, enseignant d'Histoire-Géographie dans un collège à Conflans-Sainte-Honorine, est décédé suite à une violente agression à l'arme blanche. Le professeur avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, ce qui avait fait scandale auprès de certains jeunes. La chaîne du service public a donc décidé de rendre hommage à l'enseignant en diffusant le film Les Héritiers.

Elsa (Léa Drucker) est éducatrice pour mineurs étrangers isolés. Les enfants arrivent, toujours plus nombreux, parfois perdus, démunis ou vulnérables comme l'indique le titre du téléfilm. Les éducateurs, ainsi que les travailleurs sociaux, doivent s'occuper quotidiennement de tous ces enfants, de leurs états d'âmes, de la paperasse, et doivent leur trouver des hébergements.

Elsa s'investit entièrement dans son travail ety met toute son énergie, quitte à créer des tensions avec sa propre famille, dont son mari (Thierry Godard). Elle croise le chemin d'un jeune Afghan, qui s'appelle Bijan (Ilyès Lihiouel). Cette éducatrice passionnée se prend d'affection pour lui et transgresse les règles de son métier. Elsa est bouleversée et va tout faire pour aider cet enfant.

Après avoir reçu un César pour Jusqu'à la garde, le film de Xavier Legrand sur les violences conjugales, Léa Drucker porte à nouveau avec Vulnérables une fiction engagée sur un sujet d'actualité poignant. Le téléfilm met en lumière un sujet de société complexe, à propos duquel il existe encore une certaine méconnaissance et des a priori.

L'actrice a pris plaisir à incarner ce personnage plein de contradictions qui n'hésite pas à enfreindre les consignes. La question des mineurs étrangers isolés est parfois abordée dans des reportages, mais très peu dans les fictions. Pour autant, c'est un sujet qui tient à cœur à Léa Drucker, qui déclarait ainsi au Figaro :

C’est une fenêtre ouverte sur ce qui se passe aujourd’hui. Le traitement, sous la forme d’une fiction romanesque, permet de faire d’un terme abstrait “mineur étranger isolé” un sujet plus humain. Si cela peut amener une réflexion, un regard différent sur ces enfants, c’est déjà un pas, même modeste, car parfois on entend des choses terrifiantes. Selon moi, plus on protège ces mineurs, mieux ça se passe pour tout le monde.