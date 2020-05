White House Down dimanche 24 mai sur TF1 : comment La Maison Blanche a-t-elle été recréée ?

En 2013 Roland Emmerich signe « White House Down », un film d'action efficace et décalé. À l'occasion de sa diffusion dimanche 24 mai sur TF1 c'est le moment de revenir sur quelques secrets de tournage.

Juste après La Chute de la Maison Blanche, un autre film sur le même sujet voit le jour : White House Down. Réalisé par Roland Emmerich, le métrage réunit notamment Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal et Jason Clarke. Le blockbuster s'avère finalement être un divertissement maîtrisé et plutôt efficace qui cumule plus de 205 millions de dollars de recettes au box-office. Un échec financier pour le studio au vu de son budget s'élevant à 150 millions de dollars. Pourtant Roland Emmerich s'était investi dans ce long-métrage, jusqu'à recréer la Maison Blanche le plus fidèlement possible.

Roland Emmerich et la Maison Blanche : une longue histoire d'amour

Ce n'est pas un secret, Roland Emmerich a une dent contre la Maison Blanche. Au cours de sa carrière, sans compter White House Down, le cinéaste a déjà détruit à trois reprises le monument historique. Dans Independence Day, dans Le Jour d'Après et dans 2012. Trois long-métrages dans lesquels la maison du président est partie en fumée. Mais ici, c'est une autre histoire.

L'action se déroule presque intégralement dans la Maison Blanche. Le chef décorateur Kirk M. Petruccelli et son équipe ont recréé 70% de la véritable résidence du président des États-Unis. Ils ont fait appel à 32 designers qui ont travaillé pendant 7 semaines sur l'architecture du bâtiment. Ils ont même récupéré des copies de certains objets décoratifs.

Un souci du détail important nécessaire pour récréer fidèlement ce bâtiment culte. Pour aller plus loin, l'équipe du film a fait appel à Richard Klein, un consultant spécialiste de la Maison Blanche. Ce dernier s'est constitué une équipe hors du commun afin de réunir le plus de détails possible sur le bâtiment :

Notre société est composée d’anciens membres de la Maison-Blanche : assistants du président, personnel du Congrès, responsables de la sécurité nationale et officiers militaires

Enfin, Roland Emmerich n'a pas hésité à jouer avec les croyances populaires qui entourent la Maison Blanche. White House Down s'attarde sur des rumeurs plus ou moins célèbres qui alimentent le folklore du bâtiment comme l'explique le cinéaste :

De nombreuses rumeurs font état de missiles situés dans le bâtiment principal et ceux environnants. Cela constitue un énorme risque lorsqu’on y pense, et c’est précisément le sujet de notre film. Entre les faits historiques, les secrets et tous les mystères qui auréolent cet endroit, il me semble que la Maison-Blanche est le lieu idéal pour raconter une histoire.

Un lieu idéal comme on ne l'avait jamais vu auparavant.

White House Down est à (re)découvrir dimanche 24 mai sur TF1 à partir de 21h05.